Автор: Юлиана ШУПЛЕЦОВА.

Сфера ЖКХ сравнима с проживанием в своем доме: работа не заканчивается никогда. Всегда есть необходимость что-то ремонтировать, наводить порядок, искать пути улучшения качества проживания. Один же из критериев успешной работы – уменьшение количества жалоб населения. Тему обсуждаем с начальником управления жилищно-коммунального хозяйства Могилевского облисполкома Сергеем ВАШКЕВИЧЕМ:





– Работа служб жилищно-коммунального хозяйства Могилевской области строится на системной основе путем ежеквартального анализа поступивших обращений с учетом возможного упреждения проблемных ситуаций. Министерством ЖКХ Республики Беларусь, управлением ЖКХ облисполкома ежегодно разрабатываются комплексы мер, направленные на предотвращение возможных обращений граждан. Мы стараемся работать на упреждение проблемы. Так, например, в 2016 году завершался процесс приватизации государственного жилищного фонда. Мы заранее спрогнозировали ситуацию, предполагая, что в последние месяцы будет много заявлений на приватизацию от тех граждан, кто до последнего не мог определиться. Были пересмотрены графики работы соответствующих служб: установлен 12-часовой день работы служб «одно окно»; в последнюю неделю до завершения приватизации граждане могли подать документы с 6 до 24 часов; увеличена и численность работников, занимающихся данным вопросом. А также проведена большая информационная работа с населением о завершении срока приватизации. Все это позволило избежать очередей, а соответственно, и жалоб от граждан, что они не успели подать документы.

– Работа с обращениями граждан является одним из критериев оценки работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Как завершился 2016 год?

– По области поступило более 9 тысяч обращений, в том числе непосредственно в управление ЖКХ облисполкома – 647. Хотелось бы отметить снижение повторных обращений: 63 в 2015 году против 51 в 2016-м. Это свидетельствует о том, что на местах более качественно стали подходить к первичному рассмотрению обращений граждан. А вот количество электронных обращений увеличилось с 650 до 1347.

– С чем связан рост обращений?

– В первую очередь наблюдался рост по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг почти в 2 раза (до 1208). Больше всего обращений поступало по вопросам эксплуатации и ремонта жилищного фонда – почти 3,5 тысячи, благоустройства – около 1,5 тысячи.

– Каковы основные причины роста количества вопросов от населения по оплате ЖКУ?

– По большей части это связано с изменениями в законодательстве, регулирующем вопросы оплаты ЖКУ, а также изменениями в технических нормативно-правовых актах, регулирующих порядок ремонта и содержания жилфонда, в частности подъездов, проведением тепловой модернизации (утеплением домов).

– Хотелось бы услышать реальные примеры успешной работы с обращениями граждан.

– В управлении осуществляется контроль за исполнением поручений коммунальным предприятиям районной формы собственности по обращениям граждан. Так, например, длительное время по вопросу качества питьевой воды обращались граждане Белыничского района (аг. Большая Мощаница), Могилевского района (аг. Голынец). В настоящее время завершаются работы по вводу в эксплуатацию станции обезжелезивания в Голынце, а в январе текущего года введена в эксплуатацию станция обезжелезивания воды в аг. Большая Мощаница.

Также в 2015–2016 гг. поступили обращения граждан – жителей Могилевского района – по вопросу благоустройства (устройство пешеходных дорожек, ремонт дороги). Управлением были взяты на контроль данные вопросы, что позволило их своевременно разрешить. Например, обращения по вопросам прокладки тротуарной дорожки в дер. Нов. Пашково, подсыпки дорожного полотна по ул.Хроменкова в Нов.Пашково, подсыпки заниженных мест по ул.Родниковой в дер.Стужица и т.п.

– По мнению многих горожан, в текущем отопительном сезоне в квартирах очень комфортно. Даже учитывая недавний период сильнейших морозов.

– В ходе подготовки жилфонда к отопительному периоду особое внимание уделялось промывке отопительных систем, замене неисправных отопительных приборов, уменьшению теплопотерь на трубопроводах на вводах в дома. Данные меры действительно принесли результаты. Так, в 2012 году было почти 570 обращений граждан по вопросам отопления, в 2016-м зарегистрировано жалоб на отопление в 2 раза меньше – 232. Таким образом, удалось остановить и снизить рост обращений по данному вопросу, что свидетельствует о выполнении коммунальными предприятиями области социального стандарта по отоплению для населения.

– Какие меры принимаются управлением по снижению количества обращений граждан?

– Не реже двух раз в год на коллегиях управления рассматриваются вопросы по обращениям граждан и юрлиц, ежеквартально анализируются причины, по которым некоторые предприятия допустили рост жалоб. Особое внимание на коллегиях придается выполнению ремонтных работ на объектах жилфонда и благоустройства, подготовке его к отопительному периоду. Руководящие работники управления систематически выступают в различных СМИ, отвечая на значимые для граждан вопросы.

Особое внимание обращаем и на работу сайтов предприятий. На официальных интернет-порталах – как Могобл­исполкома (раздел ЖКХ), так и управления ЖКХ региона – размещается актуальная информация по вопросам оплаты ЖКУ, возможности подачи заявок и претензий, оформления безналичной жилищной субсидии и т.п. Аналогичная информация размещена на сайтах райисполкомов и коммунальных предприятий области, а также на извещениях по оплате коммунальных услуг.

Руководством и специалистами управления регулярно организуются «прямые телефонные линии». В 2016 году проведено 6 результативных «прямых линий» с населением, на которые поступило 91 обращение. На постоянно действующую «горячую линию» управления ЖКХ поступило почти 400 обращений, всем звонившим были даны разъяснения справочно-консультационного характера. Проведено 24 приема граждан, в том числе 6 выездных, в которых приняло участие около 80 человек.

– Есть ли направления, работа по которым полностью устраивает граждан?

– Безусловно. Например, за 12 месяцев 2016 года коммунальными предприятиями выдано более 253 тысяч справок и других документов по заявлениям граждан. По запросам госорганов – почти 66 тысяч документов. Нарушений сроков выдачи справок, истребования документов, не предусмотренных законодательством, за минувший год не было и жалоб граждан не поступало. Активно внедряем и платные услуги для населения. У нас в 2 раза выросло количество платных заявок в организации ЖКХ – это свидетельствует о том, что граждан в целом устраивают услуги, оказываемые предприятиями отрасли.

– Что еще делается для улучшения качества обслуживания в сфере ЖКХ?

– Слаженная работа отрасли жилищно-коммунального хозяйства возможна в том числе и благодаря проводимой работе по повышению квалификации работников в сфере жилищного законодательства. Так, в прошедшем году свою квалификацию повысили более трехсот сотрудников системы ЖКХ Могилевской области. Теперь, чтобы работать мастером по эксплуатации жилфонда, сантехслужбы и т.д., необходимо пройти курс подготовки (переподготовки) в соответствующих центрах повышения квалификации.

Управлением проводится и постоянная работа с коммунальными предприятиями Могилевской области по разрешению проблемных вопросов, улучшению качества услуг, оказываемых населению.