Бизнесмен и инвестор «Мотовело» Александр Муравьев осужден на 11 лет колонии с конфискацией имущества. Приговор огласили 30 января в суде Фрунзенского района Минска.



Александр Муравьев

Александр Муравьев признан виновным по всем составам преступлений, которые ему вменялись : мошенничество (ч. 4 ст. 209), хищение (ч. 4 ст. 210), уклонение от уплаты налогов (ч. 2 ст. 243), организация и пособничество в совершении преступлений (ст. 16). Окончательный приговор — 11 лет колонии усиленного режима. Напомним, гособвинение просило 12. Кроме того, суд запретил Муравьеву занимать определенные должности в течение 5 лет и конфисковал имущество — в том числе акции «Мотовело».

Экс-директор «Мотовело» Казимир Мороз признан виновным в служебной халатности (ст. 428), а также хищении (ч. 4 ст. 210). Морозу дали 5 лет «домашней химии» (ограничение свободы без направления в ИУОТ) с конфискацией имущества и 5-летним запретом занимать определенные должности.

Экс-замдиректора «Мотовело» Татьяну Луковец признали виновной в служебном подлоге (ч. 1 ст. 427). Ее приговорили к 1 году лишения свободы и освободили от отбывания наказания, поскольку истек срок давности привлечения к уголовной ответственности истекли.

Также Муравьев и Мороз обязаны заплатить «Мотовело» ущерб в размере 415 тысяч рублей и госпошлину в размере 20,7 тысячи рублей.

— Мы не согласны с приговором. Однозначно будем его обжаловать, — заявила адвокат Александра Муравьева Дарья Липкина.



Казимир Мороз и Татьяна Луковец

Напомним, суд над Муравьевым и бывшими топ-менеджерами «Мотовело» начался 21 октября. В их уголовном деле было пять эпизодов.

Первый и главный касался акций ОАО «Мотовело». В 2007 году их у государства купила австрийская фирма ATEC Holding, руководил которой Муравьев. Инвестор обязался за 5 лет вложить в предприятие не меньше 20 млн долларов, из них не меньше 12 млн должны были пойти на покупку оборудования. Деньги поступили, но на станки «Мотовело» оговоренную сумму не потратило. Обвинение настаивало: инвестор не выполнил обязательства, ввел госорганы в заблуждение, в результате Муравьев незаконно завладел акциями «Мотовело» на 97,7 миллиона рублей.

Также бизнесмену вменяли уклонение от уплаты налогов. Согласно обвинению, он создал фирму ATEC Trading, которая стала посредником в сделках «Мотовело» с поставщиками и таким образом позволяла уходить от налогов. Ущерб оценен в 69,6 тысячи рублей. Кроме того, бизнесмена обвиняли в том, что таким же образом он помогал уклоняться от налогов своему брату Сергею Муравьеву, директору СП ЗАО «РосинтехГрупп».

По двум другим эпизодам дела обвиняли не только Муравьева, но также Мороза и Луковец. Речь идет о двух договорах.

Первый, от 2013 года, предусматривал поставку 4 млн стеклянных банок на «Мотовело» от «МВЗ СпецАвто» — фирмы, также входившей в структуру ATEC. «Мотовело» перечислило «СпецАвто» 332 тысячи рублей, но товар не получило. Договор составила Луковец, подписал его Мороз, а Муравьеву обвинение приписало организацию фиктивной сделки.

Второй договор ОАО «Мотовело» заключило в 2014 году с ИП Николайченко, которая занимала должность замдиректора по экономике и финансам. По версии следствия, Николайченко как ИП выполняла ту же работу, которую должна была делать как наемный работник «Мотовело». Из-за этого предприятие понесло ущерб на 82,8 тысячи рублей. Этот договор также подписал Мороз, а составлен он был, как утверждало обвинение, по поручению Муравьева.

Муравьев и Мороз не признали свою вину, Луковец признала полностью.