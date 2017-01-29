Креативные домики для птиц создают ученики Кировской средней школы в Витебском районе. Товар уже нашел покупателя. Пик продаж — в феврале, а пока юные мастера ищут новые дизайнерские решения.

Учитель труда Дмитрий Волох уверен: сделать правильный дом для птиц только на первый взгляд просто. На деле же нужно учитывать множество нюансов. К примеру, от диаметра летка — входа в скворечник — зависит, какая птица поселится в домике. Известны случаи, когда жилплощадь пернатых занимали даже белки.

Каждый скворечник юные мастера расписывают вручную. При этом краски используют экологически безопасные. Продукция не запатентована, но классические деревянные и расписные скворечники ученики уже считают брендом своей школы. Изделия могут служить украшением приусадебного участка и даже почтовыми ящиками. Пик продаж обычно приходится на февраль.

Сейчас юные мастера работают над созданием целого жилого комплекса для пернатых. Часть домиков установят в школьном парке.

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