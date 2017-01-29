﻿ Школьный бизнес. Ученики делают и успешно продают креативные скворечники. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Школьный бизнес. Ученики делают и успешно продают креативные скворечники

30.01.2017 11:41 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Креативные домики для птиц создают ученики Кировской средней школы в Витебском районе. Товар уже нашел покупателя. Пик продаж — в феврале, а пока юные мастера ищут новые дизайнерские решения.

Учитель труда Дмитрий Волох уверен: сделать правильный дом для птиц только на первый взгляд просто. На деле же нужно учитывать множество нюансов. К примеру, от диаметра летка — входа в скворечник — зависит, какая птица поселится в домике. Известны случаи, когда жилплощадь пернатых занимали даже белки.

Каждый скворечник юные мастера расписывают вручную. При этом краски используют экологически безопасные. Продукция не запатентована, но классические деревянные и расписные скворечники ученики уже считают брендом своей школы. Изделия могут служить украшением приусадебного участка и даже почтовыми ящиками. Пик продаж обычно приходится на февраль.

Сейчас юные мастера работают над созданием целого жилого комплекса для пернатых. Часть домиков установят в школьном парке.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый скворечник юные мастера расписывают вручную. При этом краски используют экологически безопасные.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Беларусь прощается с Александром Тихановичем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика