4 февраля, в день встречи выпускников, гродненским магазинам городские власти рекомендуют ограничить продажу спиртного. Инициатором ограничения традиционно выступило УВД Гродненского облисполкома, пишет «Блог Гродно s13».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«В связи с проведением дня открытых дверей для выпускников учреждений образования Гродненский горисполком рекомендует субъектам торговли всех форм собственности ограничить на территории города время продажи алкогольных напитков (водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов), слабоалкогольных напитков и пива 4 февраля 2017 года с 15.00 до 23.00», — говорится в сообщении, которое получили все субъекты торговли Гродно.

Общественную безопасность при проведении дня открытых дверей для выпускников гродненских учреждений образования обеспечат отделы внутренних дел Ленинской и Октябрьской администраций города.