﻿ 4 февраля магазинам Гродно рекомендовано не продавать алкоголь. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

4 февраля магазинам Гродно рекомендовано не продавать алкоголь

30.01.2017 12:13 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

4 февраля, в день встречи выпускников, гродненским магазинам городские власти рекомендуют ограничить продажу спиртного. Инициатором ограничения традиционно выступило УВД Гродненского облисполкома, пишет «Блог Гродно s13».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«В связи с проведением дня открытых дверей для выпускников учреждений образования Гродненский горисполком рекомендует субъектам торговли всех форм собственности ограничить на территории города время продажи алкогольных напитков (водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов), слабоалкогольных напитков и пива 4 февраля 2017 года с 15.00 до 23.00», — говорится в сообщении, которое получили все субъекты торговли Гродно.

Общественную безопасность при проведении дня открытых дверей для выпускников гродненских учреждений образования обеспечат отделы внутренних дел Ленинской и Октябрьской администраций города.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Общественную безопасность при проведении дня открытых дверей для выпускников гродненских учреждений образования обеспечат отделы внутренних дел Ленинской и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Бизнесмен Муравьев получил 11 лет колонии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика