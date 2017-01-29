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Погода в Витебске на неделю: слабый мороз, сырость

30.01.2017 12:48 — Новости Общества | Tut.by  
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На этой неделе ожидается спокойная, сырая погода с небольшим морозом, сообщает Республиканский гидрометеоцентр.


Во вторник, 31 января, температура ночью −5…−7 °С, днем −2…−4 °С. Без осадков, туман.

В среду, 1 февраля, возможен снег. Температура ночью −3…−5 °С, днем 0…−2 °С.

В четверг, 2 февраля, ожидается снег. Температура воздуха в течение суток от ночью −2 до −5 °С. Похожая погода сохранится и в пятницу.

Погода в Витебске и области.

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Теги: Витебск
 
 
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На этой неделе ожидается спокойная, сырая погода с небольшим морозом, сообщает Республиканский гидрометеоцентр.

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