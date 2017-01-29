Милиция задержала двух граждан России, которые наладили производство и сбыт психотропов в Борисове. Первоначально один из них приехал в Беларусь искать лучшей жизни — убеждал родных, что пишет диссертацию по экологии. Но правоохранители нашли в квартире парня лабораторные инструменты для совсем других работ. Подробности сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.





Совместными усилиями милиции Минска и Борисова задержаны двое уроженцев российского города Иркутск, возрастом 24 и 25 лет. По словам правоохранителей, парни организовали в съемной квартире в Борисове лабораторию. Там производили особо опасные психотропные вещества для дальнейшей продажи в Беларуси.

При обыске нашли более 6 кг психотропов, а также вакуумный насос, прибор для конденсации, лабораторные колбы и больше десятка емкостей с жидкостями.

Милиционеры выяснили, что 25-летний фигурант некоторое время работал в Санкт-Петербурге поваром, но там его не все устраивало. Тогда он перебрался в Гомеле, а затем переехал в Борисов, где создал лабораторию. Родным и знакомым говорил, якобы уехал в Беларусь писать диссертацию по экологии.





Позже парень пригласил в «бизнес» своего знакомого из Иркутска. Вдвоем они изготавливали на дому, а потом продавали крупными партиями по 50−100 грамм психотропные вещества в Борисове. Нелегальный бизнес просуществовал несколько месяцев.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Санкция статьи — от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без.