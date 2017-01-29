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В Гомеле осудили мужчину, который убил на улице свою бывшую жену

30.01.2017 13:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Железнодорожного района Гомеля 30 января признал мужчину виновным в умышленном убийстве и приговорил к 10 годам колонии строгого режима.


Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Окончательное решение суда ранее было перенесено в связи с тем, что адвокат просил переквалифицировать обвинение в убийстве на убийство, совершенное в состоянии аффекта. Суд возобновил слушания по делу и после двух недель разбирательств оставил прежней первоначальную статью обвинения.

Происшествие случилось в сентябре 2016 года — 55-летний мужчина на одной из улиц в микрорайоне Волотова нанес бывшей 36-летней жене два ножевых ранения. От потери крови женщина мерла на месте. Убийцу задержали сотрудники ГАИ, которые первыми прибыли на вызов.

Пара была жената пять лет и развелась еще в 2010 году. Однако бывшая супруга периодически приходила к обвиняемому за деньгами. Женщина злоупотребляла алкоголем и вела аморальный образ жизни.

В день убийства, после визита гомельчанки, обвиняемый недосчитался 110 рублей и отправился следом за ней. Нож, по словам мужчины, он взял для того, чтобы припугнуть бывшую жену, а также еще и для самообороны — женщина жила в квартире с асоциальными личностями.

На судебном заседании свои действия мужчина объяснил тем, что во время выяснения отношений на улице он почувствовал «взрыв внутри». Случившееся не помнит и уже пришел в себя только уйдя с места происшествия. О содеянном он сожалеет.

Ранее мужчина уже был судим за причинение тяжких телесных повреждений своей бывшей жене.


 
Теги: Гомель
 
 
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Происшествие случилось в начале осени 2016 года - 55-летний мужчина на улице зарезал бывшую 36-летнюю жену. Трагедия произошла в микрорайоне Волотова.

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