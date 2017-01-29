Минск, 30 января. Восточноевропейская школа политических исследований (ВШПИ) при Совете Европы объявила набор слушателей на 2017 год, сообщил БелаПАН директор школы Александр Добровольский.
Занятия будут проводиться в течение трех сессий, первая из которых планируется в апреле 2017 года в Вильнюсе, последняя — 6—8 ноября в Страсбурге в рамках Всемирного форума за демократию. Продолжительность каждой сессии будет составлять три-четыре дня.
Между сессиями планируется проведение дискуссий и исследовательских программ с участием слушателей школы. Те, кто успешно пройдут курс обучения, получат диплом Совета Европы.
В тематику занятий входят вопросы социально-экономического и политического развития Беларуси и других стран, реформ, европейской интеграции и европейских ценностей. В качестве лекторов выступают эксперты из Совета Европы, Евросоюза, Беларуси и других стран.
Для участия приглашаются представители государственных выборных и административных органов, государственных учреждений, негосударственного сектора экономики, общественных объединений, деятели науки и образования, журналисты, политики, политологи, экономисты, юристы, которые являются гражданами Беларуси, имеют значимые достижения в профессиональной и общественной деятельности и не старше 35 лет.
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