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Восточноевропейская школа политических исследований при Совете Европы объявила набор слушателей на 2017 год

30.01.2017 13:13 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 30 января. Восточноевропейская школа политических исследований (ВШПИ) при Совете Европы объявила набор слушателей на 2017 год, сообщил БелаПАН директор школы Александр Добровольский.

Занятия будут проводиться в течение трех сессий, первая из которых планируется в апреле 2017 года в Вильнюсе, последняя — 6—8 ноября в Страсбурге в рамках Всемирного форума за демократию. Продолжительность каждой сессии будет составлять три-четыре дня.

Между сессиями планируется проведение дискуссий и исследовательских программ с участием слушателей школы. Те, кто успешно пройдут курс обучения, получат диплом Совета Европы.

В тематику занятий входят вопросы социально-экономического и политического развития Беларуси и других стран, реформ, европейской интеграции и европейских ценностей. В качестве лекторов выступают эксперты из Совета Европы, Евросоюза, Беларуси и других стран.

Для участия приглашаются представители государственных выборных и административных органов, государственных учреждений, негосударственного сектора экономики, общественных объединений, деятели науки и образования, журналисты, политики, политологи, экономисты, юристы, которые являются гражданами Беларуси, имеют значимые достижения в профессиональной и общественной деятельности и не старше 35 лет.

Заявки на участие принимаются до 25 февраля 2017 года на электронный адрес easteuroschool@gmail.com. Подробная информация о требованиях к заявкам размещена на странице ВШПИ в "Фейсбуке".

С информацией о школах политических исследований можно ознакомиться на сайтах Совета Европы и Европейской ассоциации школ политических исследований.


Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 30 января. Восточноевропейская школа политических исследований (ВШПИ) при Совете Европы объявила набор слушателей на 2017 год, сообщил БелаПАН директор...

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