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В Минске бойцы "Алмаза" задержали двух распространителей психотропов
30.01.2017 13:26 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 30 января. Усилиями оперативных сотрудников подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома и Минского РУВД закрыт очередной интернет-магазин по распространению психотропов, задержаны двое закладчиков.
Как сообщил начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома Олег Сильвестрович, операция по задержанию двух молодых людей была проведена 26 января возле дома № 85 по улице Багратиона в Минске. В расположенном здесь лесном массиве парни закончили раскладку очередной партии психотропов, предназначенной для потребителей. Задержали их бойцы спецподразделения МВД "Алмаз".
Молодые люди разложили по укромным местам 13 спайсовых закладок. Дозы были упакованы либо в специальные контейнеры, либо в свертки из плотной пленки. Проведенная позже экспертиза подтвердила, что речь идет об особо опасном психотропном веществе альфа-PVP общей массой 14,3 г.
Задержанные — 20-летний житель Ивацевичей Брестской области и 22-летний житель Молодечно Минской области — не работали, ранее судимы не были.
В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий было установлено и место хранения более крупной партии спайсов. В тайнике в лесном массиве вблизи деревни Воловщина Минского района было обнаружено более 204 г измельченного вещества растительного происхождения коричневого цвета, в котором, по заключению экспертов, также содержалось особо опасное психотропное вещество.
По информации оперативных сотрудников, интернет-магазин действовал около двух месяцев. Молодые люди раскладывали дозы, после чего сообщали о них. Все сношения с потребителями осуществлялись бесконтактным способом в виртуальном пространстве.
Минским районным отделом Следственного комитета в отношении фигурантов возбуждено дело по ч. 2 ст. 328 УК.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 30 января. Усилиями оперативных сотрудников подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома и Минского РУВД...
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