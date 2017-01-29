Сегодня была поставлена точка в деле одного из громких дел: к 11 годам лишения свободы осужден Александр Муравьев, экс-глава ОАО «Мотовело». Бизнесмен свою вину не признал, заявил, что в СИЗО КГБ из него выбивали признание.

Что произошло?

Александр Муравьев был задержан летом 2015 года . Он обвинялся в ряде преступлений, среди которых мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, организация хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, организация уклонения от уплаты налогов и пособничество в уклонении от уплаты налогов.

Вопросы у следствия были по работе «Мотовело» , стеклозаводам в Елизово и в Гомеле. Стеклозавод «Елизово» признан банкротом .

Ранее в ходе заседания Муравьев заявил, что никогда не пытался скрываться от следствия, а когда узнал, что силовики проводят проверки его активов — вернулся в Беларусь из-за границы (по данным правоохранительных органов, во время задержания он пытался вылететь из Минска в Вену). «Я убежден, что в результате судебного разбирательства будет установлено, что вмененных мне преступлений я не совершал», — сказал тогда Муравьев.

В своем последнем слове Муравьев заявил об избиении в «американке» (СИЗО КГБ). Пока неизвестно, проводится ли по этому факту проверка.

По делу проходили еще двое обвиняемых, они оба признаны виновными: экс-директор «Мотовело» Казимир Мороз, который приговорен к пяти годам «химии», и экс-замдиректора по недвижимости Татьяна Луковец, которая была освобождена от наказания в один год лишения свободы.

11 лет лишения свободы и конфискация имущества

Почти по всем статьям (кроме 210-й) гособвинитель Кристина Асрян просила у суда для Муравьева максимально возможное наказание. Итого — 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает БелаПАН.

Путем сложения и поглощения наказания в совокупности бизнесмен приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, также ему назначена конфискация имущества и лишение права занимать определенные должности, передает «Спутник».

Суд зачел в счет срока наказания время нахождения бизнесмена под стражей — с 1 июня 2015 года (более полутора лет).

Что конфискует государство? Прежде всего, акции «Мотовело», которыми продолжал владеть Муравьев. А также три машины, три места для парковки в Москве. Минская квартира останется под арестом. Кроме того, два подсудимых должны будут оплатить «Мотовело» 415 тысяч рублей (около 207 тысяч долларов) и еще 20 тысяч рублей госпошлины.

Муравьев заявил, что приговор обжалует. На это у него есть десять дней.