Бывшую главного бухгалтера Могилевского мясокомбината подозревают в крупном хищении . Следствие выяснило, что почти 2 года женщина переводила деньги предприятия на счет спортивного магазина, а затем забирала товар, сообщили в областном управлении СК.



На фото: изъятая одежда, признанная вещественным доказательством по делу. Фото: УСК по Могилевской области

Подозревают, что 58-летняя обвиняемая перевела на расчетный счет специализированного магазина по продаже спортивной одежды более 8 тыс. рублей. На эти деньги она получила более 100 единиц товара. Вещи изъяты.

Действия обвиняемой квалифицированы как хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере. Женщина находится под стражей и уже возместила весь причиненный ущерб.

Расследование продолжается. Следователи полагают, что могут быть выявлены и другие факты преступной деятельности. Людей, причастных к совершению сделок, устанавливают.

Могилевский мясокомбинат стал скандально известным в 2015 году, когда силовики начали раскрывать одно за другим коррупционные дела, в которых были замешаны руководители предприятия.

Сначала под прицел милиции попал заместитель директора мясокомбината, которого заподозрили в злоупотреблении властью. Потом задержали сына начальника одного из цехов. В мае 2015 года он вез на продажу в Россию 335 кг мяса предприятия на сумму более 7 млн неденоминированных рублей. Похитить продукцию ему помог отец. Позже выяснилось , что с декабря 2014 года по май 2015-го «семейный подряд» украл мясную продукцию на 600 млн рублей.

А дальше, как по цепочке, силовики раскрывали один преступный факт за другим. Заведующую фирменным магазином заподозрили в краже нескольких миллиардов неденоминированных рублей выручки из кассы. В сентябре под стражу взяли замдиректора мясокомбината, в ноябре одну из сотрудниц уличили в вывозе продукции под видом дегустаций на сумму 1,4 млрд неденоминированных рублей.

В феврале 2016 года силовики подчеркнули , что выявленные факты — лишь вершина криминального айсберга. Первый замначальника УВД Могоблисполкома Александр Васильев тогда сказал, что у правоохранителей есть претензии и к кадровой политике руководства предприятия. «Установлен ряд фактов, когда близкие родственники должностных лиц устраивались на ответственные должности. Это не единичные случаи, а целая система. Предстоит также выяснить законность взаимодействия созданных родственниками должностных лиц мясокомбината частных фирм, поставлявших на предприятие сопутствующую продукцию в виде различных добавок и упаковочной пленки», — пояснил Васильев.

Во время раскрытия цепочки дел о коррупции на предприятии, мясокомбинат возглавлял Михаил Хортов. Руководящий пост на мясокомбинате он занимал без малого 21 год — с ноября 1995 года. На предприятие он пришел директором после 8 лет работы в качестве главы совхоза «Юбилейный» Шкловского района. В начале сентября 2016 года Хортова на посту гендиректора сменил Владимир Латыговский . В отделе кадров предприятия тогда рассказали, что Михаил Николаевич ушел на пенсию. По подсчетам TUT.BY, Хортову на тот момент было 63 года.