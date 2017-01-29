|
Перевела более 8 тысяч рублей спортмагазину. В чем подозревают главбуха мясокомбината
30.01.2017 14:08 — Новости Общества | Tut.by
Бывшую главного бухгалтера Могилевского мясокомбината
Подозревают, что 58-летняя обвиняемая перевела на расчетный счет специализированного магазина по продаже спортивной одежды более 8 тыс. рублей. На эти деньги она получила более 100 единиц товара. Вещи изъяты.
Действия обвиняемой квалифицированы как хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере. Женщина находится под стражей и уже возместила весь причиненный ущерб.
Расследование продолжается. Следователи полагают, что могут быть выявлены и другие факты преступной деятельности. Людей, причастных к совершению сделок, устанавливают.
Могилевский мясокомбинат стал скандально известным в 2015 году, когда силовики начали раскрывать одно за другим коррупционные дела, в которых были замешаны руководители предприятия.
Сначала под прицел милиции попал заместитель директора мясокомбината, которого
А дальше, как по цепочке, силовики раскрывали один преступный факт за другим. Заведующую фирменным магазином
В феврале 2016 года
Во время раскрытия цепочки дел о коррупции на предприятии, мясокомбинат возглавлял Михаил Хортов. Руководящий пост на мясокомбинате он занимал без малого 21 год — с ноября 1995 года. На предприятие он пришел директором после 8 лет работы в качестве главы совхоза «Юбилейный» Шкловского района. В начале сентября 2016 года
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В магазине спортивных товаров женщина потом получала одежду и обувь - всего более 100 изделий.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии