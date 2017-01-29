МИНСК, 30 янв — Sputnik. Приговоренный судом Фрунзенского района Минска к 11 годам лишения свободы бизнесмен и бывший владелец акций ОАО "Мотовело" Александр Муравьев заявил, что будет обжаловать данное решение суда.



© Фото: Сергей Балай / БелаПАН "Стекольный король" Муравьев приговорен к 11 годам лишения свободы

На оглашение приговора по делу пришли родственники, бывшие коллегии трех обвиняемых, а также журналисты, в зале суда не было свободных мест. Из трех обвиняемых только Муравьев находился с момента задержания под стражей. Он всегда держался достойно и бодро, надевал на заседания неизменную белоснежную рубашку, но сегодня был заметно подавлен. Когда в зал пустили родственников и коллег, Муравьев их приветствовал, махал рукой, но через несколько минут сел в клетке на скамейку и опустил голову.

Длительный срок и непризнание вины

Суд признал Муравьева виновным по всем пунктам предъявленного обвинения и назначил ему 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, конфискацию имущества и запрет занимать определенные должности сроком на пять лет. Прокурор просила ему по каждой из статей максимальный срок, суд назначил Муравьеву 9, 9 и 6 лет лишения свободы по каждой из стрех статей и окончательное наказание – 11 лет. Ни на стадии предварительного расследования, ни в суде Муравьев своей вины не признал, суду он заявлял, что в "СИЗО УКГБ у него силой выбивали признание". Во время своего последнего слова в суде, которое длилось восемь часов, бизнесмен подробно обосновывал свою невиновность. После оглашения приговора он сразу заявил журналистам, что будет обжаловать приговор.

Подельники остались на свободе

Еще двоим фигурантам дела "стекольного короля" – бывшему замдиректора ОАО "Мотовело" и стеклозавода "Елизово" Татьяне Луковец и экс-руководителю ОАО Казимиру Морозу назначено наказание, не связанное с лишением свободы.

Луковец обвинение было переквалифицировано, первоначально она обвинялась в пособничестве хищения, но суд признал ее виновной в составлении и выдачу заведомо ложных документов. Ее приговорили к лишению свободы на срок год, но суд освободил ее Луковец данного наказания. Третьему обвиняемому – Морозу – суд назначил наказание в виде пяти лет ограничения свободы, конфискацию и запрет занимать определенные должности в течение пяти лет, взяв с него подписку о невыезде.

Акции "Мотовело" и охотничье ружье

Согласно решению суда в части конфискации имущества у Муравьева государству уйдут все акции "Мотовело", которые принадлежали бизнесмену. Кроме этого судом наложен арест на три автомобиля Audi A8, скутер и мотоцикл Yamaha, на три машиноместа в Москве, а также квартира на улице Сторожевской в Минске и на охотничье ружье. Вместе с тем, снят арест, наложенный на квартиры на проспекте Победителей, три телевизора, пять наручных часов и кофемашину.

По решению суда Муравьев и Мороз обязаны в солидарном порядке выплатить в счет "Мотовело" 415 тысяч рублей (около 207 тысяч долларов – Sputnik) и еще около 10 тысяч долларов в качестве госпошлины.

Частное определение

Суд также вынес частное определение министерству промышленности и Государственному комитету по имуществу. Согласно данному определению, которое зачитала судья, причиненный Муравьевым и его подельниками ущерб "Мотовело" стал возможен из-за отсутствия контроля со стороны Минпрома и Госкомимущества. Суд направит руководителям данных ведомств частное определение, на которое Минпрому и ГКИ нужно будет в течение месяцы дать ответ.