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Приговор Муравьеву: акции Мотовело – стране, Минпрому и ГКИ – замечание
30.01.2017 14:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 янв — Sputnik. Приговоренный судом Фрунзенского района Минска к 11 годам лишения свободы бизнесмен и бывший владелец акций ОАО "Мотовело" Александр Муравьев заявил, что будет обжаловать данное решение суда.
© Фото: Сергей Балай / БелаПАН
На оглашение приговора по делу пришли родственники, бывшие коллегии трех обвиняемых, а также журналисты, в зале суда не было свободных мест. Из трех обвиняемых только Муравьев находился с момента задержания под стражей. Он всегда держался достойно и бодро, надевал на заседания неизменную белоснежную рубашку, но сегодня был заметно подавлен. Когда в зал пустили родственников и коллег, Муравьев их приветствовал, махал рукой, но через несколько минут сел в клетке на скамейку и опустил голову.
Длительный срок и непризнание вины
Суд
Подельники остались на свободе
Еще двоим фигурантам дела "стекольного короля" – бывшему замдиректора ОАО "Мотовело" и стеклозавода "Елизово" Татьяне Луковец и экс-руководителю ОАО Казимиру Морозу назначено наказание, не связанное с лишением свободы.
Луковец обвинение было переквалифицировано, первоначально она обвинялась в пособничестве хищения, но суд признал ее виновной в составлении и выдачу заведомо ложных документов. Ее приговорили к лишению свободы на срок год, но суд освободил ее Луковец данного наказания. Третьему обвиняемому – Морозу – суд назначил наказание в виде пяти лет ограничения свободы, конфискацию и запрет занимать определенные должности в течение пяти лет, взяв с него подписку о невыезде.
Акции "Мотовело" и охотничье ружье
Согласно решению суда в части конфискации имущества у Муравьева государству уйдут все акции "Мотовело", которые принадлежали бизнесмену. Кроме этого судом наложен арест на три автомобиля Audi A8, скутер и мотоцикл Yamaha, на три машиноместа в Москве, а также квартира на улице Сторожевской в Минске и на охотничье ружье. Вместе с тем, снят арест, наложенный на квартиры на проспекте Победителей, три телевизора, пять наручных часов и кофемашину.
По решению суда Муравьев и Мороз обязаны в солидарном порядке выплатить в счет "Мотовело" 415 тысяч рублей (около 207 тысяч долларов – Sputnik) и еще около 10 тысяч долларов в качестве госпошлины.
Частное определение
Суд также вынес частное определение министерству промышленности и Государственному комитету по имуществу. Согласно данному определению, которое зачитала судья, причиненный Муравьевым и его подельниками ущерб "Мотовело" стал возможен из-за отсутствия контроля со стороны Минпрома и Госкомимущества. Суд направит руководителям данных ведомств частное определение, на которое Минпрому и ГКИ нужно будет в течение месяцы дать ответ.
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"Стекольный король" с приговором, в соответствии с которым все его акции "Мотовело" отошли государству, а ему самому назначено 11 лет лишения свободы, не согласен,...
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