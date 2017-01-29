﻿ Другого Тихановича не будет: тысячи людей прощаются с артистом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Другого Тихановича не будет: тысячи людей прощаются с артистом

30.01.2017 14:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Прощание с Александром Тихановичем проходит в Белгосфилармонии в понедельник. В последний путь артиста пришли проводить тысячи людей: момента начала прощания в Белгосфилармонию выстроилась огромная очередь, сообщает корреспондент Sputnik.

Другого Тихановича не будет: тысячи людей прощаются с артистом
© Sputnik / Виктор Толочко
Огромная очередь проститься с Тихановичем образовалась у филармонии

"Людей действительно тысячи пришли. Несколько часов поток людей не иссякает", — прокомментировал Sputnik замдиректора Белгосфилармонии Казимир Шевчик.

Гражданскую панихиду планировалось завершить к двум часам дня, но по решению родных и концертного директора Тихановича прощание с усопшим продлили.

"Есть такая фраза: артисты не уминают, они остаются благодаря технологиям, записям… Он был знаковой фигурой в искусстве и эстраде. Он составляющая национального кода белорусского" — заявил глава Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько, который принес на прощание большой венок от сотрудников своего медиахолдинга.

Другого Тихановича не будет: тысячи людей прощаются с артистом
© Sputnik / Виктор Толочко
Геннадий Давыдько на церемонии прощания с Александром Тихановичем

Давыдько заверил: Тиханович оставил огромное наследие, которое белорусы будут помнить ещё долго.

Поделились воспоминаниями об артисте и участники группы Litesound, которая представляла Беларусь на "Евровиднии-2012".

Другого Тихановича не будет: тысячи людей прощаются с артистом
© Sputnik / Виктор Толочко
Участники группы Litesound братья Карякины многим обязаны Тихановичу - он первым заметил молодую группу

"Для нас он был очень важным человеком и очень много сделал для нас. Он первый заметил нашу группу. Он дал нам дорогу в будущее", — рассказал солист группы Владимир Карягин. Его брат, Дмитрий подчеркнул — на музыке Тихановича выросли несколько поколений белорусов, а через его проекты — десятки артистов.

Другого Тихановича не будет: тысячи людей прощаются с артистом
© Sputnik / Виктор Толочко
Министр Культуры Борис Светлов сказал немало теплых слов о Тихановиче

Теплые слова о Тихановиче сказал и министр культуры Борис Светлов, который отметил важность Тихановича для современной культуры. Поделился с журналистами своим воспоминанием об артисте и директор "Славянского базара" Александр Сидоренко.

"Такие люди как Тиханович — это и есть "Славянский базар". Мы уже думаем над проектом в рамках фестиваля, чтобы увековечить но имя. Ему не давали петь на сцене — из-за аплодисментов. Таких уникальных личностей мало", — сказал он.

Многие артисты оставались сидеть на сцене или в зале рядом с гробом Тихановича — в том числе Руслан Алехно, Анатолий Ярмоленко и другие. Все признавали: Тиханович — действительно народный артист, и свидетельством тому стали сотни и тысячи человек, которые пришли провести его в последний путь.

Другого Тихановича не будет: тысячи людей прощаются с артистом
© Sputnik / Виктор Толочко
Режиссер Александр Ефремов с горечью констатирует - другого Тихановича не будет

"Другого Саши Тихановича не будет. Скорбно", — отметил режиссер Александр Ефремов.

Александра Тихановича похоронят на Московском кладбище столицы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многочисленные поклонники и те, кто знал артиста лично, делились воспоминаниями о доброте и безотказности Тихановича.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Перевела более 8 тысяч рублей спортмагазину. В чем подозревают главбуха мясокомбината
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика