МИНСК, 30 янв — Sputnik. Прощание с Александром Тихановичем проходит в Белгосфилармонии в понедельник. В последний путь артиста пришли проводить тысячи людей: момента начала прощания в Белгосфилармонию выстроилась огромная очередь, сообщает корреспондент Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Огромная очередь проститься с Тихановичем образовалась у филармонии

"Людей действительно тысячи пришли. Несколько часов поток людей не иссякает", — прокомментировал Sputnik замдиректора Белгосфилармонии Казимир Шевчик.

Гражданскую панихиду планировалось завершить к двум часам дня, но по решению родных и концертного директора Тихановича прощание с усопшим продлили.

"Есть такая фраза: артисты не уминают, они остаются благодаря технологиям, записям… Он был знаковой фигурой в искусстве и эстраде. Он составляющая национального кода белорусского" — заявил глава Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько, который принес на прощание большой венок от сотрудников своего медиахолдинга.



© Sputnik / Виктор Толочко Геннадий Давыдько на церемонии прощания с Александром Тихановичем

Давыдько заверил: Тиханович оставил огромное наследие, которое белорусы будут помнить ещё долго.

Поделились воспоминаниями об артисте и участники группы Litesound, которая представляла Беларусь на "Евровиднии-2012".



© Sputnik / Виктор Толочко Участники группы Litesound братья Карякины многим обязаны Тихановичу - он первым заметил молодую группу

"Для нас он был очень важным человеком и очень много сделал для нас. Он первый заметил нашу группу. Он дал нам дорогу в будущее", — рассказал солист группы Владимир Карягин. Его брат, Дмитрий подчеркнул — на музыке Тихановича выросли несколько поколений белорусов, а через его проекты — десятки артистов.



© Sputnik / Виктор Толочко Министр Культуры Борис Светлов сказал немало теплых слов о Тихановиче

Теплые слова о Тихановиче сказал и министр культуры Борис Светлов, который отметил важность Тихановича для современной культуры. Поделился с журналистами своим воспоминанием об артисте и директор "Славянского базара" Александр Сидоренко.

"Такие люди как Тиханович — это и есть "Славянский базар". Мы уже думаем над проектом в рамках фестиваля, чтобы увековечить но имя. Ему не давали петь на сцене — из-за аплодисментов. Таких уникальных личностей мало", — сказал он.

Многие артисты оставались сидеть на сцене или в зале рядом с гробом Тихановича — в том числе Руслан Алехно, Анатолий Ярмоленко и другие. Все признавали: Тиханович — действительно народный артист, и свидетельством тому стали сотни и тысячи человек, которые пришли провести его в последний путь.



© Sputnik / Виктор Толочко Режиссер Александр Ефремов с горечью констатирует - другого Тихановича не будет

"Другого Саши Тихановича не будет. Скорбно", — отметил режиссер Александр Ефремов.

Александра Тихановича похоронят на Московском кладбище столицы.