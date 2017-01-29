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Успеть до сноса. По поселку Тракторного завода в Минске проведут бесплатные экскурсии

30.01.2017 14:47 — Новости Общества | Tut.by  
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В начале февраля в Минске пройдет несколько бесплатных экскурсий на разных языках по поселку Тракторного завода. Так организаторы хотят привлечь внимание к грядущему сноcу десяти зданий в районе улиц Клумова, Щербакова и Чеботарева.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Пешие экскурсии состоятся 4 февраля.

10.00 — экскурсия на французском языке, 12.30 — на английском, 15.00 — на русском языке. Участие бесплатное, место встречи — выход из метро «Трактарны завод», на стороне МТЗ.

Проведет горожан и гостей столицы по образцовому социалистическому поселку Роман Абрамчук. Экскурсовод указывает, что это последняя возможность устроить полноценную прогулку по поселку Тракторного завода — в феврале здесь начнется снос десяти зданий, теперь уже отселенных.


Роман Абрамчук объясняет: решил делать экскурсии сразу на нескольких языках, потому что поселок Тракторного завода интересен не только белорусам, но и иностранцам.

— Немец Томас Бон напісаў пра Мінск, француз зараз піша кнігу навуковую пра сацыялістычны Мінск. З усіх бакоў нам падказваюць, што гэта скарб наш мінскі, а да нас, прынамсі - да ўладаў, цяжка даходзіць. Трактарагорад увесь час гатовы пачаць зносіць, — рассказывает Роман Абрамчук.


Тракторозаводский поселок, 1956 год. Скриншот с видео БГАКФФД.

Автор экскурсии добавляет: поселок Тракторного завода был построен в разрушенном войной Минске немцами и приезжими белорусскими крестьянами. В то время он стал символом возрождения Минска, примером для строительства советских заводских микрорайонов, красивым и уютным домом для многих семей.

В поселке Тракторного завода не раз снимались кинофильмы и устраивались художественные пленэры и фотосессии.

Недавно в администрации Партизанского района, на территории которого находятся отселенные дома, TUT.BY поясняли: начать снос планируется в феврале 2017 года, когда проектная документация пройдет все согласования. Заказчик по освоению квартала — УКС Заводского района Минска, проектировщик — УП «Минскпроект». На освободившейся территории планируют построить жилые дома, высотность — пять-семь этажей. l

 
Теги: Минск
 
 
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В начале февраля в Минске пройдет несколько бесплатных экскурсий на разных языках по поселку Тракторного завода. Так организаторы хотят привлечь внимание к...

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