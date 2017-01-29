Обычное задержание пьяных хулиганов в пинском магазине обернулось уголовным делом и для сотрудника правоохранительных органов, и для дебошира. 41-летнего старшего прапорщика Валерия Лукашенко приговорили к трем годам лишения свободы и взяли под стражу прямо в зале суда, однако через полтора месяца выпустили на свободу. Сам потерпевший по одному делу, стал осужденным по другому — молодой человек разбил губу милиционеру.



Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

— До сих пор не могу прийти в себя, не могу успокоиться. Проведя полтора месяца за решеткой понял: без помощи врачей не обойтись. Поэтому, выйдя на свободу, сразу лег в больницу, — рассказывает TUT.BY Валерий Лукашенко, уже бывший помощник командира взвода Пинского отдела Департамента охраны МВД Беларуси.

6 декабря 2016 года Валерия Ивановича взяли под стражу прямо в зале суда и отправили в СИЗО. Как признается старший прапорщик, он до последнего был уверен: его оправдают. Вплоть до суда ходил на работу, на заседание явился без каких-либо вещей, хотя санкция статьи предусматривает только лишение свободы — от 3 до 10 лет. Но ошибся. Суд Пинского района и города Пинска признал Валерия Лукашенко виновным по ч.3 ст. 426 УК «Превышение власти или служебных полномочий лицом, занимающим ответственное положение» и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Такой срок экс-милиционер получил за то, что при задержании ударил пьяного хулигана.

Сама история произошла еще 18 февраля 2016 года, но точка в ней до сих пор не поставлена. Осужденный сотрудник правоохранительных органов не считает себя виновным и настаивает на полном оправдании, а сам потерпевший толком не помнит, что произошло в тот вечер — они с приятелем прилично выпили.

— 18 февраля я заступил на службу, прибегает командир, сообщает, что нашему наряду срочно нужна подмога. Включили мигалки, поехали, никто конкретно не уточнял, что там произошло. Уже на месте происшествия, возле магазина, выяснилось: двое парней пили спиртное, один из них помочился на лестницу. На замечания не реагировали, и администрация магазина вызвала милицию, — продолжает рассказывать осужденный Валерий Лукашенко. — Эти парни были высокие, крепкие, один из них оказал сопротивление при задержании и разбил губу милиционеру, именно поэтому вызвали подмогу. К нашему приезду хулиганы уже были в наручниках, но продолжали выкрикивать маты, угрозы, обещали найти мою жену и разобраться с ней, сыпались бесконечные оскорбления. В какой-то момент я замахнулся на него: «Ты можешь успокоиться?». Да, замахнулся, но не бил!

«Если милиционер ударил меня, сам это заслужил»

Парней доставили на освидетельствование, в их крови зафиксировано 1 промилле алкоголя, а затем в отношении одного из них, 30-летнего Вячеслава, возбудили уголовное дело по ст. 363 УК «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок» за то, что разбил губу милиционеру. Молодого человека приговорили к 2 годам лишения свободы условно с отсрочкой наказания и штрафу в размере 40 базовых величин.

Через пару месяцев старший прапорщик узнает: жена осужденного Вячеслава написала заявление с просьбой наказать милиционеров, которые при задержании избили ее мужа. В возбуждении уголовного дела несколько раз отказывали, в итоге прокуратура Брестской области нашла состав преступления, и Валерий Лукашенко стал фигурантом уголовного дела по ч.3 ст. 426 УК «Превышение власти или служебных полномочий лицом, занимающим ответственное положение». Ни на допросе, ни во время суда потерпевший Вячеслав не скрывал: он мало что помнит, вечер 18 февраля всплывает урывками. Зато обвинение настаивало: милиционер Лукашенко все-таки ударил парня, это видно на камере видеонаблюдения, установленной возле магазина.

«После просмотра видео я вижу, он ударил меня ногой, я на него зла не держу и никаких претензий не имею. Считаю, что в той ситуации я сам повел себя неправильно, и если он меня ударил, то я сам это заслужил своим поведением. Он ведь фактически не бил меня и никаких телесных повреждений не причинил, а просто ударил раз не сильно. (…) Считаю, что сам спровоцировал Лукашенко на данный удар нецензурной бранью, которую выкрикивал в адрес сотрудников милиции. (…) Помню, что ругался на сотрудников милиции, что-то кричал, скорее всего, как говорят, „посылал“ их. Это я также урывками помню. Но того, чтобы меня били, в т.ч. Лукашенко — я этого не помню. (…) Я всё-таки считаю, что я в той ситуации был не прав, напился сильно, вёл себя отвратительно», — рассказывал потерпевший осужденный Вячеслав на допросе у следователя.

Суд: «Ударить человека обутой ногой, однозначно физическая боль»





Приговор, по которому ближайшие 3 года Валерий Лукашенко должен был провести за решеткой, и осужденный, и потерпевший посчитали слишком суровым, попросили его отменить, а уголовное дело прекратить.

— Хотел бы акцентировать внимание на том, что в заключении экспертов указывается: «…действиям Лукашенко В.И. на теле Малыщицкого В.А. не соответствуют никакие телесные повреждения, что позволяет исключить возможность образования установленных у Малыщицкого В.А. телесных повреждений при вышеуказанных обстоятельствах». Кроме того, запись с камеры видеонаблюдения не передает речь, которой сопровождались происходившие события. Но проанализировав ее, суд делает четкий вывод о том, что потерпевший какой-либо опасности для жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов граждан, интересов общества и государства не представлял. И при этом суд отвергает все показания сотрудников милиции, что недопустимо. Хотя согласно показаниям всех свидетелей, находившихся на месте, потерпевший вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью, постоянно угрожал физической расправой, уже совершил насильственное преступление, — комментирует TUT.BY адвокат Павел Иванюшев, который защищал бывшего милиционера во время апелляции. — На мой взгляд, в случае Валерия Лукашенко имеет место неправильная оценка обстоятельств и возможность применения, в соответствии со ст. 26−27 Закона Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики Беларусь», физической силы в отношении лица, которое угрожало физической расправой и на тот момент уже оказало сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия, и было задержано за нахождение в состоянии сильного алкогольного опьянения в общественном месте.

На днях бывший милиционер вместе с адвокатом обжаловал приговор в коллегии по уголовным делам Брестского областного суда. Валерия Лукашенко по-прежнему считают виновным в том, что он ударил человека, однако меру пресечения изменили: вместо трех лет лишения свободы он получил три года ограничения свободы и 23 января 2017 года вышел на свободу. Он должен раз в неделю отмечаться в милиции, в определенное время быть дома, не ходить по кафе и ресторанам, не пить.

«Согласно протоколу осмотра камер видеонаблюдения, потерпевший был зафиксирован сзади наручниками, находился в сидячим положении. Обвиняемый своей левой ногой стал на ногу потерпевшего, полностью перенес вес своего тела на стопу потерпевшего. Правой стопой сделал замах и резкое движение, тем самым нанес удар правой ногой в область локтевого сустава. (…) Эти записи опровергают доводы о том, что замах ногой был по неосторожности, неосмотрительности. (…) Вывод суда о том, что на момент прибытия обвиняемого на мест происшествия потерпевший опасности не представлял, являются правильными. (…) Нанесение удара обутой ногой человеку, в область локтевого сустава, однозначно причиняет физическую боль», — говорится в апелляционном определении.

«Даже если удар был, за что ему давать 3 года?»

— Сейчас хочу одного — чтобы меня оправдали. 20 лет прослужил в милиции, множество грамот, благодарностей, даже от главы МВД, я отличник милиции. Морально тяжело, вряд ли смогу когда-нибудь вернуться в милицию, — комментирует TUT.BY осужденный Валерий Лукашенко.

Потерпевший Вячеслав работает водителем, развозит хлеб. Говорит, 18 февраля 2016 года у них с другом был повод выпить — парни прошли курсы и стали водителями-международниками. Правда, после суда, где Вячеслав сам признан виновным, ему пока ездить за границу нельзя. Поэтому как развозил хлеб, так и развозит.

— Я следователю говорил: «Мне ничего не надо, можно закрыть дело». Все мы люди, у всех семьи, дети… Я же не калекой остался после этого, — с трудом подбирает слова потерпевший Вячеслав. — Понимаете, не могу сказать: ударил он меня или нет, потому что ничего не помню. Все склонялось к видео, где видно, как он замахнулся. Даже если удар был, за что ему давать 3 года? У меня претензий к милиционеру нет.

Впереди у бывшего милиционера еще не один суд, он решил идти до конца, доказывая свою невиновность.