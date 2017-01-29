|
Уроженцы Иркутска несколько месяцев продавали в Беларуси психотропы
30.01.2017 15:08 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 30 января. Оперативная работа столичных наркоконтролеров и их коллег из Борисова позволила выявить и задержать двух россиян, которые в Беларуси производили и сбывали особо опасное психотропное вещество.
Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление лиц, причастных к незаконным действиям с психотропными веществами, проводили сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми столичной милиции, наркоконтроля Московского РУВД Минска и Борисовского РУВД. В результате были задержаны 24-летний и 25-летний уроженцы Иркутска.
По информации начальника УНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома Александра Сазонова, молодые люди в арендованной квартире в Борисове организовали лабораторию по синтезу особо опасных психотропных веществ с целью их реализации в Беларуси. Здесь оперативники обнаружили и изъяли более 6 кг психотропных веществ, вакуумный насос, лабораторный прибор для конденсации, восемь лабораторных колб, магнитную мешалку, 11 полимерных емкостей с жидкостями, шесть полимерных пакетов с порошкообразными веществами белого цвета.
Милиционеры выяснили, что 25-летний фигурант ранее жил в Иркутске, некоторое время работал в Санкт-Петербурге поваром, но, как он пояснил, его там не все устраивало и он решил искать "лучшей жизни". Приехал в Беларусь, обосновался в Гомеле. После переехал в Борисов, снял квартиру и там самостоятельно организовал лабораторию по изготовлению и сбыту психотропа. Родным и знакомым говорил, что уехал в Беларусь писать диссертацию по экологии.
Сначала молодой человек действовал в одиночку, потом пригласил 24-летнего приятеля из Иркутска. Вместе они продолжили начатое. Парни дома изготовляли психотроп, потом крупными партиями (по 50—100 г) сбывали на территории Борисова. Просуществовал нелегальный бизнес несколько месяцев.
В отношении задержанных возбуждено дело по ч. 3 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 30 января. Оперативная работа столичных наркоконтролеров и их коллег из Борисова позволила выявить и задержать двух россиян, которые в Беларуси производили...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии