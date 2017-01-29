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Милиция проводит проверку по факту инцидента в минском караоке-клубе "Богема" с участием певицы Саши Соловейчик и гражданина Казахстана
30.01.2017 15:12 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 30 января. Милиция проводит проверку по факту инцидента в минском караоке-клубе "Богема" с участием певицы Саши Соловейчик и гражданина Казахстана.
Инцидент произошел еще 12 января, но известно о нем стало лишь сейчас, после того как Соловейчик сообщила о драке в соцсетях. По информации певицы, причиной конфликта стали имперские заявления нападавшего о том, что белорусы должны за всё быть благодарны Путину.
Девушка пишет, что она возмутилась таким заявлением и сначала сделала мужчине замечание, а затем дала ему пощечину. В ответ он ударил Соловейчик кулаком в лицо, после чего покинул клуб. Пострадавшая успела сфотографировать номера машины, в которую он сел, обратилась с заявлением в милицию и прошла медицинское освидетельствование. В соцсетях певица выложила свои фотографии с большим синяком под глазом.
Соловейчик сообщает, что ее обидчик найден и задержан, он оказался гражданином Казахстана.
У певицы претензии не только к нему, но и к администрации и службе безопасности клуба "Богема". По словам девушки, охранники не только не пытались защитить ее от нетрезвого посетителя, но и выгнали из заведения, при том что ее верхняя одежда находилась в гардеробе.
"Я рассказала свою историю. У гражданина, по инициативе которого все это случилось, она может быть другая, так, как правило, и происходит в подобных ситуациях. Я вообще крепко думала, говорить об этом или нет, ибо за соотечественников было стыдно. Нашу беседу толком никто не слышал, кроме дамы, стоявшей за мной в очереди, да и пара последних фраз долетела до ушей охраны, я уверена. Но то, что мужчина нанес мне удар, видели абсолютно все, кто там находился", — пишет Соловейчик в соцсетях.
Пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский подтвердил БелаПАН, что проверку по данному факту сейчас проводит УВД Центрального района.
В клубе прокомментировать ситуацию обещают позже. "Комментарии будут, поскольку клиентка обвиняет нашу службу безопасности в непрофессионализме. Но прокомментировать ситуацию начальник охраны сможет только вечером. У нашего заведения хорошая репутация. Если бы то, что описано в соцсетях, было правдой, СМИ давно бы об этом узнали, а не спустя две недели", — заявила представитель клуба "Богема".
23-летняя Саша Соловейчик — обладательница первой премии детского конкурса на "Славянском базаре в Витебске" 2003 года, воспитанница композитора Василия Раинчика. Пробовала себя в российском музыкальном шоу "Голос", но не прошла "слепое" прослушивание. В Минске Соловейчик известна как ведущая и маркетинговый директор сети столичных кафе.
Адарья Гуштын, БелаПАН.
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Милиция проводит проверку по факту инцидента в минском караоке-клубе "Богема" с участием певицы Саши Соловейчик и гражданина Казахстана
Минск, 30 января. Милиция проводит проверку по факту инцидента в минском караоке-клубе "Богема" с участием певицы Саши Соловейчик и гражданина Казахстана. ...
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