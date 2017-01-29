Сколько иероглифов нужно знать, чтобы говорить на языке Поднебесной, чем белорусские дети отличаются от китайских и почему уезжать из Беларуси не хочется? Издание Млын.by встретилось с учителем-волонтером Янь Лю, который преподает свой родной язык в гимназии № 1 в Воложине.





Чемодан сувениров и подарков

— Никогда раньше не был за границей. Беларусь — первая страна, и она мне очень понравилась. Чтобы попасть сюда, пришлось пройти серьезный конкурсный отбор в Главном управлении Институтов Конфуция в Пекине. Со мной приехали еще две девушки-китаянки. Одна сейчас работает в Молодечно, а другая — в Могилеве, — рассказывает Янь Лю.

Русский язык в университете Янь учил четыре года. Его родной город — Чанчунь — на границе с Россией, там живет много русских. Поэтому молодые китайцы часто выбирают для изучения язык страны-соседки.

— Русский язык очень сложный, — считает Янь. — Особенно грамматика. Нет четкого порядка слов. Даже английский язык, который я изучал в школе, гораздо легче.





В Воложине китайский язык на факультативах сегодня изучают 110 учеников 4−7-х классов. На занятия 2 раза в неделю приходят не только гимназисты, но и ребята из соседних школ. Дети обожают и новый предмет, и своего учителя. На занятия бегут дружной гурьбой. Еще бы! На уроках они смотрят мультики на китайском, знакомятся с видеопрезентациями, увлекательными книжками. В итоге новый материал схватывают на лету. Впрочем, их успехи не остаются незамеченными — Янь приехал в Беларусь с целым чемоданом сувениров и подарков для своих маленьких воспитанников.





Китайский язык как один из самых сложных занесен в Книгу рекордов Гиннесса, хотя на нем уже говорит пятая часть населения Земли. Общее число китайских иероглифов составляет 80 тысяч. Однако, по словам молодого учителя, достаточно знать всего три тысячи, чтобы свободно читать газеты и журналы. А в повседневной жизни используют 500−1000 иероглифов. Воложинские дети, согласно учебной программе, уже к этому лету должны выучить порядка 200.





— В китайском языке нет такого понятия, как буквы. Но есть слог, который состоит из нескольких определенных звуков. Сначала мы знакомимся с ними и запоминаем их произношение, а потом уже — с иероглифами, — объясняет методику обучения Янь. — С детьми постарше заниматься легче. Они не первый год учат английский, и неплохо понимают латинскую транскрипцию.

— Белорусские дети более активные, чем китайские. Они такие веселые и много говорят, — улыбается молодой учитель.





Сладкое только по праздникам

Живет Янь в общежитии сельскохозяйственного лицея. В его распоряжении — целый блок с необходимой мебелью и техникой. До гимназии — минут 20 ходьбы. Гостю из Китая все здесь нравится. Воспитатели лицея и коллеги по гимназии стараются, чтобы Янь чувствовал себя как дома.

К белорусской кухне Янь уже привык. Обедает в школьной столовой, а вот завтраки и ужины готовит сам. Как признается наш герой, кулинарить любит. Из продуктов в магазине в основном покупает курицу, крупу, овощи, яйца и хлеб.





— Вы едите много хлеба и картошки, — подметил Янь. — Как только приехал, хлеб для меня показался непривычным, но потом очень понравился. А еще каждый раз покупаю груши. Они такие вкусные!

Цены в китайских и белорусских магазинах, по словам молодого учителя, примерно одинаковые. Что-то дороже, что-то дешевле. Например, цены на наш шоколад более привлекательные. Оказывается, в Китае вообще едят мало сладкого — в основном только по праздникам.

Вечера Янь, как правило, проводит в общежитии. Готовится к занятиям, смотрит новости по телевизору, мастерит поделки из бумаги, которые потом дарит своим ученикам. А в выходные ездит в Минск, встречается с друзьями. Вместе они любят прогуляться по городу и магазинам, посидеть в кафешках.

На родине у нашего героя остались родители. Раньше они работали на заводе, сейчас на пенсии и занимаются сельским хозяйством, обеспечивая свою семью продуктами. Старшая сестра — сотрудник торговой фирмы. До окончания договора молодой педагог не может навестить своих родных. Но выручает скайп — каждый день Янь на связи с ними.

Белорусский климат нашему гостю из Китая нравится. Особенно снег, которого в его родном городе всегда мало.

— У вас самая настоящая сказка! — восклицает Янь. — Немного холоднее, чем у нас, но я привык. Теплые вещи спасают. Так что морозы мне не страшны!





В Беларуси Янь пробудет до лета, а затем должен будет вернуться на родину. На смену ему приедет другой учитель-волонтер. Но уезжать из нашей страны Янь не хочет. Его мечта — поступить в Минский государственный лингвистический университет и стать переводчиком. Свои силы в этой профессии он уже, кстати, попробовал. Осенью на Воложинщине проходил международный туристический форум, в котором участвовали гости из Китая. Молодой педагог был приглашен на него в качестве переводчика.

5 фактов о китайском языке Одно слово в китайском языке может иметь несколько десятков значений в зависимости от интонации, с которой оно произносится. Китайский язык отличается исключительно простой грамматикой. Глаголы не спрягаются, роды отсутствуют, нет даже привычной для нас категории множественного числа. Пунктуация присутствует только на самом примитивном уровне, а фразы строятся строго по определенным конструкциям. Общаясь на китайском, нельзя сказать «да» или «нет». В языке просто нет таких понятий. Чтобы ответить на вопрос утвердительно или отрицательно, нужно повторить глагол. То есть, если спрашивают «читаете ли вы?», отвечают «читаю» или «не читаю». Клавиатуры на китайском языке нет. Чтобы набрать текст, нужно воспользоваться пиньинем, то есть набрать текст латиницей и выбрать иероглиф цифрой. Традиционно жители Поднебесной писали справа налево сверху вниз. Но современные китайцы все чаще пишут, как и мы: слева направо.