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Колодец, в котором полгода назад погиб человек, засыпали на следующий день после статьи TUT.BY
30.01.2017 16:01 — Новости Общества | Tut.by
Колодцы,
Напомним, на прошлой неделе в гомельскую редакцию TUT.BY обратился Александр. Мужчина сообщил, что недалеко от трассы Гомель — Могилев в Буда-Кошелевском районе стоят открытыми заброшенные колодцы глубиной в несколько метров. Полгода назад именно в одном из них
— В любой момент туда может угодить новая жертва. Рядом — оживленная трасса, люди выйдут из машины, отойдут на несколько метров и все, — возмущался читатель.
Мы обратились за комментарием к местным властям. В Буда-Кошелевском райисполкоме нам рассказали, что о проблеме знают и в самые ближайшие дни постараются ее решить. Прошли выходные, и чиновники не обманули. Опасную многометровую яму засыпали и оградили. Более того, пообещали, что в самое ближайшее время в районе не останется ни одного такого колодца.
— Создана специальная комиссия, которая производит обследования всех населенных пунктов на наличие таких колодцев, все они в самое ближайшее время будут затампонированы, — пообещал нам сегодня заместитель председателя райисполкома Евгений Лисейчиков.
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Колодцы, которые стояли открытыми в Буда-Кошелевском районе приводят в порядок. Опасное место огорожено, рядом выставлена предупредительная табличка.
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