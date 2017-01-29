Колодцы, которые стояли открытыми в Буда-Кошелевском районе, приводят в порядок. Опасное место огорожено, рядом выставлена предупредительная табличка. Фотофакт сегодня нам предоставил тот же читатель, который жаловался на бездействие власти. Чиновникам хватило выходных, чтобы решить проблему.



Было и стало

Напомним, на прошлой неделе в гомельскую редакцию TUT.BY обратился Александр. Мужчина сообщил, что недалеко от трассы Гомель — Могилев в Буда-Кошелевском районе стоят открытыми заброшенные колодцы глубиной в несколько метров. Полгода назад именно в одном из них погиб человек , но опасные ямы так никто и не ликвидировал. Мужчина рассказал нам, что не единожды обращал внимание местной власти на проблему.

— В любой момент туда может угодить новая жертва. Рядом — оживленная трасса, люди выйдут из машины, отойдут на несколько метров и все, — возмущался читатель.

Мы обратились за комментарием к местным властям. В Буда-Кошелевском райисполкоме нам рассказали, что о проблеме знают и в самые ближайшие дни постараются ее решить. Прошли выходные, и чиновники не обманули. Опасную многометровую яму засыпали и оградили. Более того, пообещали, что в самое ближайшее время в районе не останется ни одного такого колодца.





— Создана специальная комиссия, которая производит обследования всех населенных пунктов на наличие таких колодцев, все они в самое ближайшее время будут затампонированы, — пообещал нам сегодня заместитель председателя райисполкома Евгений Лисейчиков.