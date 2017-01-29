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Началась проверка уровня боевой готовности белорусской армии, из запаса призовут 3.000 военнообязанных

30.01.2017 16:03 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 30 января. С 30 января в Вооруженных силах Беларуси под руководством начальника Генерального штаба ВС — первого заместителя министра обороны генерал-майора Олег Белоконева проводится комплексная проверка уровня боевой готовности. Оценке будут подвергнуты элементы боевой и обеспечивающей систем Вооруженных сил.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, основные задачи проверки: повышение слаженности органов военного управления (штабов), совершенствование способности командующих, командиров управлять подчиненными воинскими частями в различных условиях обстановки; контроль способности воинских частей и подразделений привестись в готовность к выполнению боевых задач в установленные сроки.

В соответствии с замыслом к проверке будут привлечены воинские части и подразделения различных родов войск и специальных войск. Предусматривается также проверка системы противовоздушной обороны полетами контрольных целей.

"Мероприятие плановое, хотя и содержит элемент внезапности для привлекаемых к проверке. Для них будет создаваться динамичная обстановка, которая потребует неординарных подходов к решению учебно-боевых задач, детального знания вооружения и военной техники, умения быстро ориентироваться в условиях ограниченности по времени и информации", — сообщает Минобороны.

Там отмечают, что мероприятия будут проходить в сложных условиях зимы. Это позволит на деле проверить способность систем технического и тылового обеспечения качественно выполнить задачи исправного функционирования вооружения и военной техники и доведения до войск положенных норм довольствия.

Особое внимание будет уделено вопросам контроля за обеспечением безопасности военной службы.

Всего планируется проверить около 30 воинских частей и подразделений. Из запаса будет призвано порядка 3.000 военнообязанных.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 30 января. С 30 января в Вооруженных силах Беларуси под руководством начальника Генерального штаба ВС — первого заместителя министра обороны генерал-майора...

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