МИНСК, 30 янв — Sputnik. Проверка боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси началась в понедельник, проверят не только готовность техники, системы противовоздушной обороны, но и как питаются солдаты.

"С 30 января в Вооруженных Силах под руководством начальника Генерального штаба — первого заместителя министра обороны проводится комплексная проверка уровня боевой готовности. Оценке будут подвергнуты элементы боевой и обеспечивающей систем Вооруженных Сил", — сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе оборонного ведомства.

Целью проведения контрольных мероприятий является проверка и повышение уровня боевой готовности соединений и воинских частей к выполнению задач по предназначению.

Основные задачи — инспектировать повышение слаженности органов военного управления (штабов), способность командующих, командиров управлять подчиненными воинскими частями в различных условиях обстановки, рассказали в Минобороны.

В соответствии с замыслом проверки, будут привлечены воинские части и подразделения различных родов войск и специальных войск.

Предусматривается также проверка системы противовоздушной обороны полетами контрольных целей.

"Мероприятие плановое, хотя и содержит элемент внезапности для привлекаемых к проверке. Для них будет создаваться динамичная обстановка, которая потребует неординарных подходов к решению учебно-боевых задач, детального знания вооружения и военной техники, умения быстро ориентироваться в условиях ограниченности по времени и информации", — отметили в оборонном ведомстве.

Там также подчеркнули, что мероприятия будут проходить в ложных условиях зимы, что позволит на деле проверить способность систем технического и тылового обеспечения качественно выполнить задачи по обеспечению исправности функционирования вооружения и военной техники и доведения до войск положенных норм довольствия.

Всего планируется проверить около 30 воинских частей и подразделений. Из запаса будет призвано около 3000 военнообязанных. скакзали в министерстве.