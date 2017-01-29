МИНСК, 30 янв – Sputnik. Правительство Беларуси утвердило перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются облисполкомами и Минским горисполкомом, при этом регулирование не может осуществляться более 90 дней в году, сообщили Sputnik в пресс-службе Совета министров.

В соответствии с постановлением Совмина №81 от 27 января 2017 года, в перечень социально значимых товаров вошли свежие картофель, свекла, морковь, белокочанная капуста и репчатый лук.

"При этом к социально значимым товарам, цены на которые регулируются облисполкомами и Минским горисполкомом не более 90 дней в течение одного года, не относятся свежие картофель, свекла столовая, морковь столовая, откалиброванные, мытые, расфасованные в перфорированные пакеты и сетчатую тару с применением клипсатора", – подчеркнули в пресс-службе.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.

Беларусь в соответствии со своими обязательствами в рамках ЕАЭС и рекомендациями МВФ, полностью отказалась от государственного регулирования цен в сентябре 2016 года. В то же время страна сохраняет право вводить государственное регулирование цен на социально значимые товары, но не более чем на 90 дней в году.