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Власть возьмет под контроль цены на картошку, морковь, свеклу и капусту

30.01.2017 16:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 янв – Sputnik. Правительство Беларуси утвердило перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются облисполкомами и Минским горисполкомом, при этом регулирование не может осуществляться более 90 дней в году, сообщили Sputnik в пресс-службе Совета министров.

Власть возьмет под контроль цены на картошку, морковь, свеклу и капусту
© flickr.com/ advencap
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В соответствии с постановлением Совмина №81 от 27 января 2017 года, в перечень социально значимых товаров вошли свежие картофель, свекла, морковь, белокочанная капуста и репчатый лук.

"При этом к социально значимым товарам, цены на которые регулируются облисполкомами и Минским горисполкомом не более 90 дней в течение одного года, не относятся свежие картофель, свекла столовая, морковь столовая, откалиброванные, мытые, расфасованные в перфорированные пакеты и сетчатую тару с применением клипсатора", – подчеркнули в пресс-службе.

Документ вступает в силу после его официального опубликования. 

Беларусь в соответствии со своими обязательствами в рамках ЕАЭС и рекомендациями МВФ, полностью отказалась от государственного регулирования цен в сентябре 2016 года. В то же время страна сохраняет право вводить государственное регулирование цен на социально значимые товары, но не более чем на 90 дней в году.

 
Теги: Минск
 
 
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Регулирование цен не коснется этих овощей в мытом и расфасованном виде, оно может применяться не более 90 дней в году.

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