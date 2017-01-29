Завершено расследование уголовного дела в отношении трех парней, которых обвиняют в осквернении камня-памятника «В память о евреях Могилева — жертвах нацизма». Об этом сообщает Управление Следственного комитета по Могилевской области.



Фото с сайта svaboda.org

Обвиняемыми по делу признаны трое жителей Могилева возрастом 16, 17 и 19 лет. Как ранее сообщало МВД, парни оказались представителями движения местных скинхедов , причем один из них уже привлекался к ответственности за демонстрацию нацистской символики.

Установлено, что в ночь на 19 декабря (как сообщалось ранее, «акцию» приурочили к празднику Шаббат) хулиганы вылили на памятник черную краску. Тем самым могилевской еврейской общине был причинен имущественный вред на сумму в 1000 рублей.

Действия фигурантов квалифицировали по ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (Злостное хулиганство). Санкция статьи — вплоть до лишения свободы на срок от 1 до 6 лет.

Кроме того, в отношении старшего из фигурантов дополнительно возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления). Санкция статьи — ограничение или лишение свободы сроком до 5 лет.

«Следствие полагает, что одна из причин совершенного преступления — это отсутствие контроля за подростками со стороны родителей и учебных заведений», — рассказала официальный представитель УСК Могилевской области Оксана Соленюк.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.