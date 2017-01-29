﻿ Завершено расследование дела об осквернении памятника евреям в Могилеве. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Завершено расследование дела об осквернении памятника евреям в Могилеве

30.01.2017 16:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 янв – Sputnik. Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета окончено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Могилева, обвиняемых в осквернении камня-памятника "В память о евреях Могилева – жертвах нацизма", сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Завершено расследование дела об осквернении памятника евреям в Могилеве
© Фото: МВД Беларуси
Осквернение памятника евреям в Могилеве: задержаны 4 скинхеда

Трое жителей Могилева в ночь на 19 ноября облили черной краской знак, установленный в память о жертвах нацизма, причинив тем самым Могилевской еврейской общине имущественный вред на общую сумму 1000 рублей.

"Обвиняемыми по уголовному делу признаны три могилевчанина (двое из которых – несовершеннолетние) 1997, 1999 и 2000 годов рождения", — сообщила Соленюк. 

По ее словам, действия обвиняемых следствием квалифицированы по ч. 2 ст. 339 (злостное хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси, сейчас они находятся под стражей.

При этом в отношении старшего из обвиняемых дополнительно было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) УК. 

Следствие полагает, что одной из причин совершения преступления стало отсутствие контроля за подростками со стороны родителей и учебных заведений. По словам Соленюк, уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следствие полагает, что одной из причин совершения преступления стало отсутствие контроля за подростками со стороны родителей и учебных заведений.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Главный тренер ФК "Сморгонь" Николай Рындюк обвиняется в даче взятки, дело поступило в суд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика