МИНСК, 30 янв – Sputnik. Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета окончено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Могилева, обвиняемых в осквернении камня-памятника "В память о евреях Могилева – жертвах нацизма", сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.



© Фото: МВД Беларуси Осквернение памятника евреям в Могилеве: задержаны 4 скинхеда

Трое жителей Могилева в ночь на 19 ноября облили черной краской знак, установленный в память о жертвах нацизма, причинив тем самым Могилевской еврейской общине имущественный вред на общую сумму 1000 рублей.

"Обвиняемыми по уголовному делу признаны три могилевчанина (двое из которых – несовершеннолетние) 1997, 1999 и 2000 годов рождения", — сообщила Соленюк.

По ее словам, действия обвиняемых следствием квалифицированы по ч. 2 ст. 339 (злостное хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси, сейчас они находятся под стражей.

При этом в отношении старшего из обвиняемых дополнительно было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) УК.

Следствие полагает, что одной из причин совершения преступления стало отсутствие контроля за подростками со стороны родителей и учебных заведений. По словам Соленюк, уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.