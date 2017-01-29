В Минске прощаются с солистом знаменитого советского ВИА «Верасы» Александром Тихановичем, передает «МИР 24». Артист скончался в минувшую субботу, 28 января. Ему было 64 года.

«Малиновки заслыша голосок…», «Я у бабушки живу» - эти песни пел весь Советский союз. На прощании с исполнителем сегодня собрались тысячи человек. Очередь к государственной филармонии растянулась на сотни метров.

Среди пришедших были не только родственники, коллеги и почитатели таланта, но и представители белорусских ведомств и министерств.

«Это невосполнимая утрата. Хотя Александр Григорьевич сделал все, чтобы остаться жить в своих учениках. Он был не только замечательным артистом, музыкантом, но он был еще и замечательным педагогом, воспитал целую плеяду продолжателей своего дела», - сказал министр культуры Борис Светлов.

Народного артиста Беларуси похоронят сегодня на Восточном кладбище Минска.