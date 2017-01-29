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Пассажиров и грузов стало меньше. БелЖД рассказала о работе в 2016 году
30.01.2017 17:31 — Новости Общества | Tut.by
БелЖД перевезла в прошлом году меньше пассажиров и грузов, чем годом раньше. Итоги работы озвучили в конце прошлой недели. Об этом
Статистику по работе железной дороги начальник БелЖД Владимир Морозов озвучил на ежегодном технико-экономическом совете.
За прошлый год Белорусская железная дорога перевезла 81,8 млн пассажиров. Это не дотягивает до цифр, которые были
В пассажирских перевозках наиболее эффективными для железной дороги остаются международные — их стало больше.
БелЖД планирует продолжать развивать перевозки поездами межрегиональных и региональных линий бизнес-класса.
Основной источник прибыли для Белорусской железной дороги — грузовые перевозки. В 2016 году перевезли 126,8 млн тонн грузов. Это меньше, чем в 2015 году. Тогда перевезли более 131 млн тонн грузов.
БелЖД будет совершенствовать систему образования тарифов на железнодорожном транспорте. Эту работу хотят проводить с помощью профильных министерств и ученых.
В прошлом году железная дорога открыла регулярное движение поездов на электротяге между Минском и Гомелем. В 2017 году дорога планирует электрифицировать участок Молодечно - Гудогай - госграница.
Министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак призвал железнодорожников более взвешенно и экономически обоснованно подходить к планированию и реализации проектов.
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БелЖД перевезла в прошлом году меньше пассажиров и грузов, чем годом раньше. Итоги работы озвучили в конце прошлой недели. Об этом сообщает пресс-служба железной...
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