В мае прошлого года на одном из частных подворий Минска была обнаружена беременная волчица. Как выяснилось, она и еще несколько животных находились там незаконно. В результате было принято решение их конфисковать. Где сейчас волчица и что стало с ее потомством, пишет агентство « Минск-Новости ».





— Волчицу отправили сперва в «Фауну города». За время карантина никакие недуги у нее не выявились. Затем ее доставили в Минский зоопарк, где спустя 4 месяца она родила четырех щенят, — рассказала младший научный сотрудник ГКПУ «Минский зоопарк» Елена Бодрова. — До того времени у нас жил один обыкновенный, или серый волк. Самка-новосел одно время находилась в отдельном вольере, потом ее переселили к самцу. Животные поладили.











Семья волков обитает в вольере около экзотариума. Зиму переносит хорошо. Волчата устраивают шуточные бои, любят поиграть в мяч и неизменно вызывают умиление и восторг у посетителей зоопарка.