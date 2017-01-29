﻿ Где живут щенки волчицы, которую в 2016 году конфисковали из частного подворья в столице. 21.by
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Где живут щенки волчицы, которую в 2016 году конфисковали из частного подворья в столице

30.01.2017 17:49 — Новости Общества | Tut.by  
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В мае прошлого года на одном из частных подворий Минска была обнаружена беременная волчица. Как выяснилось, она и еще несколько животных находились там незаконно. В результате было принято решение их конфисковать. Где сейчас волчица и что стало с ее потомством, пишет агентство «Минск-Новости».


— Волчицу отправили сперва в «Фауну города». За время карантина никакие недуги у нее не выявились. Затем ее доставили в Минский зоопарк, где спустя 4 месяца она родила четырех щенят, — рассказала младший научный сотрудник ГКПУ «Минский зоопарк» Елена Бодрова. — До того времени у нас жил один обыкновенный, или серый волк. Самка-новосел одно время находилась в отдельном вольере, потом ее переселили к самцу. Животные поладили.





Семья волков обитает в вольере около экзотариума. Зиму переносит хорошо. Волчата устраивают шуточные бои, любят поиграть в мяч и неизменно вызывают умиление и восторг у посетителей зоопарка.

 
Теги: Минск
 
 
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Беременная волчица была найдена на частном подворье во Фрунзенском районе еще в мае прошлого года.

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