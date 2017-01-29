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Девушки, работающие в системе ЖКХ, сфотографировались для корпоративного календаря

30.01.2017 17:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Минские коммунальники обзавелись корпоративным календарем на 2017 год. В нем — фотографии сотрудниц городской системы ЖКХ.

Календарь издал Центр информационных технологий Мингорисполкома. Моделями стали операторы Контакт-центра 115, специалисты по коммунальным расчетам Единого расчетно-справочного центра, а также других служб коммунальной сферы.














 
 
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Моделями стали операторы Контакт-центра 115, специалисты по коммунальным расчетам Единого расчетно-справочного центра, а также других служб коммунальной сферы.

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