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Девушки, работающие в системе ЖКХ, сфотографировались для корпоративного календаря
30.01.2017 17:54 — Новости Общества | Tut.by
Минские коммунальники обзавелись корпоративным календарем на 2017 год. В нем — фотографии сотрудниц городской системы ЖКХ.
Календарь издал Центр информационных технологий Мингорисполкома. Моделями стали операторы Контакт-центра 115, специалисты по коммунальным расчетам Единого расчетно-справочного центра, а также других служб коммунальной сферы.
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Моделями стали операторы Контакт-центра 115, специалисты по коммунальным расчетам Единого расчетно-справочного центра, а также других служб коммунальной сферы.
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