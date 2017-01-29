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Многодетный отец будет курировать экономику, торговлю и транспорт в Брестском горисполкоме
30.01.2017 17:54 — Новости Общества | Tut.by
В субботу на расширенном аппаратном совещании мэр Бреста Александр Рогачук представил нового первого заместителя председателя горисполкома Вадима Кравчука,
Вадим Васильевич ранее работал в налоговых органах, заместителем председателя комитета экономики облисполкома, в администрации Московского района Бреста, в т.ч. последние два года на посту главы администрации. Именно там, в Московском районе, он почти целую пятилетку отработал вместе с нынешним мэром. Вадим Кравчук женат, в его семье четверо детей.
В обязанности первого зампреда входят такие важные сферы жизни города, как экономика, торговля, транспорт. С понедельника мэр уходит в отпуск, так что у первого зампреда появилась первая возможность проявить себя в руководстве городом.
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В обязанности первого зампреда входят такие важные сферы жизни города, как экономика, торговля, транспорт.
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