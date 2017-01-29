Рабочая группа при Минэкономики "завернула" "народный проект", разработанный РОО "Перспектива". Члены рабочей группы демонстративно покинули зал заседания.

Сегодня рабочая группа по вопросам деятельности ИП при общественно-консультативном совете по развитию предпринимательства Министерства экономики рассмотривала вопрос о сертификации, введение утилизационного сбора и "народный проект" РОО "Перспектива".

Анатолий Шумченко призвал предпринимателей прийти к Минэкономики и поддержать "народный проект". 27 февраля в Накануне председатель РОО "Перспектива"призвал предпринимателей прийти к Минэкономики и поддержать "народный проект". 27 февраля в Минске состоится очередной форум предпринимателей, которые организует РОО "Перспектива", на котором предприниматели рассмотрят стратегию борьбы за свои права.

.

Все члены рабочей группы поддержали проект указа, разработанный РОО "Перспектива", который предусматривает льготное налогообложение для предпринимателей, торгующих в розницу непродовольственными товарами белорусского производства. Проект указа президента об упрощении условий работы ИП обнародован на форуме предпринимателей в ноябре 2016 года и направлен в Минэкономики. Однако рабочая группа отклонила предложения предпринимателей.

Зачем ИП еще один указ?

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную торговлю на рынках и в торговых центрах, оказались "вне закона", поясняет Анатолий Шумченко. С одной стороны, они не могут по условиям их деятельности получить необходимые документы, подтверждающие приобретение и качество товара, в тех местах, где они их покупают (а это прежде всего рынки России), а с другой стороны, они несут серьезную ответственность за отсутствие либо ненадлежащее оформление необходимой документации. При этом санкции за подобные нарушения настолько велики, что это зачастую приводит этих индивидуальных предпринимателей к закрытию бизнеса, в результате чего несут потери не только они и их семьи, но и государство, которое вынуждено будет решать вопросы, связанные с безработицей, созданием новых рабочих мест и т.д. Следует иметь в виду, что для привлечения к ответственности в этих случаях нет срока давности. При этом необходимо учитывать, что эти ИП выполняют также важную социальную функцию, поскольку не только обеспечивают себя и свои семьи, но и создают рабочие места, уплачивают налоги и другие платежи в бюджет.

Необходимо также отметить, что привлечение ИП, как продавцов, к ответственности за несоответствие продукции требованиям технических регламентов противоречит действующим нормам. Так, к примеру, согласно разъяснению Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии от 19.10.2016 №16-1111 «техническим регламентом не предусмотрена ответственность дистрибьютора за соответствие продукции требованиям технического регламента» . Кроме того, указано в этом разъяснении согласно ст.12 технического регламента «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» дистрибьютер не может быть заявителем при проведении оценки соответствия продукции требованиям технического регламента.

Проект указа предусматривает для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю, специальный налоговый режим и упрощенный документооборот. "Введение указанного порядка никоим образом не противоречит интересам государства и будет способствовать, во-первых, снятию возникшей напряженности в отношении малого бизнеса , во-вторых, возвратит к активной предпринимательской деятельности тысячи людей, повысит их доверие к государству и его институтам. Представляется также, что это не скажется отрицательным образом на качестве продукции, поскольку индивидуальные предприниматели заинтересованы в высоком имидже своей деятельности, а у государства имеются необходимые меры воздействия", - считает Анатолий Шумченко.

Что дальше?

Заместитель председателя РОО "Перспектива" Вячеслав Пилипук считает, что предпринимателям необходимо доказывать министерствам и ведомствам правоту своих действий.

- Существует различное видение того, что нам делать дальше. Но для начала надо обсудить, чтобы принять конкретное решение. Мнения разделились относительно дальнейших действий.

Нужно немного подшлифовать документ, с главами департаментов по предпринимательству Минэкономики, с Минторгом обсудить камни преткновения, и найти средний вариант. Это самый оптимальный и разумный вариант. Радикальные меры сегодня имеют большие риски, как мне кажется. И рано говорить об этом - надо использовать другие методы.

Сами чиновники понимают, что нужно лечить экономику, и ситуация внутри Беларуси и вокруг делает чиновников более расположенными к компромиссам.

Хотя, как в любом переговорном процессе, стороны всегда заявляют самую высокую планку, чтобы потом спуститься на ожидаемые варианты, которые допустимы. Госмашина устроена таким образом, что высокую планку будет держать до последнего, но нужно общаться, приводить свои аргументы и доводы.