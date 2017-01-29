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Легенда сцены: Александра Тихановича проводили в последний путь

30.01.2017 18:05 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси простились с Александром Тихановичем. Его похоронили на Восточном кладбище Минска.

Народный артист, бывший участник ансамбля «Верасы» скончался в минувшую субботу на 65-м году жизни. «Малиновка», «Завіруха», «Карнавал», «Я у бабушки живу» - эти песни пел весь СССР.

Гражданская панихида прошла в Белорусской государственной филармонии. На нее пришли тысячи людей: родные, друзья, поклонники. Слова соболезнования направил президент Александр Лукашенко.

«Александр Тиханович вписал незабываемую страницу в историю отечественной эстрады, песни в его исполнении стали золотыми шлягерами на все времена. Человек огромного таланта и щедрой души, он воспитал целую плеяду ярких молодых артистов и был примером преданности искусству и своим слушателям», - указано в соболезновании.

 
Теги: Минск
 
 
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Народный артист, бывший участник ансамбля «Верасы» скончался в минувшую субботу на 65-м году жизни.

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