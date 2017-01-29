Вместе с краеведами Иваном Сацукевичем и Владиславом Хилькевичем TUT.BY вспоминает замки, дворцы, храмы и другие знаковые здания Беларуси, которые построили архитекторы из Англии, Бельгии, Италии и других европейских стран.

Большая часть имен архитекторов, которые строили на наших землях до 16 века, не сохранилась. Мы не знаем, из каких государств они приезжали и было ли распространенной практикой привлекать зарубежных мастеров. В последующие столетия здесь работали десятки зодчих, преимущественно из современных Италии, Германии и Польши. Гораздо меньше их приезжало с территорий нынешних Франции, Бельгии, Голландии, Англии.

— Представители наших знаменитых родов были далеко не бедными ребятами и могли себе позволить заказать известных архитекторов Европы. Случалось, что те приезжали сюда на десятилетия, заводили здесь семьи и жили до конца своей жизни. Есть примеры архитектурных династий. Например, у нас работал римский архитектор Энрико Маркони, а также его сын Владислав, который уже здесь родился, — рассказал Хилькевич.



Иллюстрация: Наполеон Орда. Несвиж

Джованни Мария Бернардони (Италия)

Бернардони — один из первых зарубежных архитекторов в наших землях, о котором сохранилась информация. Он автор костела Божьего Тела в Несвиже — второго в мире здания в стиле барокко. Его построили по образцу La chiesa del Santissimo Nome di Gesù в Риме.

Заказчиком строительства был Николай Христофор Радзивилл. Он попросил зодчего внести в проект храма семейную усыпальницу.

Название: Костел Божьего Тела Сайт: niasvizh-kasciol.by Расположение: Несвиж, Минская область Год постройки: 1593 Архитектор: Джованни Мария Бернардони Заказчик: Николай Христофор Радзивилл



Иллюстрация: Казимир Пястушкевич. Костел Божьего Тела в Несвиже

Бернардони жил в Несвиже 13 лет, а затем уехал в Краков, где построил копию несвижского храма — костел Святых Петра и Павла. К этому времени он обучил строительному делу уроженца Минска Яна Франкевича. Они познакомились, когда наш земляк пек булочки и не представлял, что спустя годы станет не менее великим архитектором . Именно он построил первые барочные здания в Вильне.

Петер Нонхардт (Голландия)

Голландского мастера пригласили в Вильню на должность городского архитектора. Вскоре ему выделили землю примерно в 60 км от столицы, где он построил себе замок. Это здание сохранилось и имеет прямоугольную форму с башнями по углам и центру главного фасада. Резиденция Нонхардта имела систему защиты — рвы, каналы и валы — но эти укрепления не сохранились. Также Нонхардт построил в Гайтюнишках протестантскую часовню, где его и похоронили. От часовни остались руины.

Название: Замок (дом-крепость) Нонхардта Сайт: zamok.grodno.by Расположение: Гайтюнишки, Вороновский район, Гродненская область Год постройки: 1613 Архитектор: Петер Нонхардт Заказчик: Петер Нонхардт



Иллюстрация: Наполеон Орда. Замок Нонхардта в Гайтюнишках

После смерти Нонхардта (примерно в 1633 году) замок служил частным домом для других семей, а в советские годы — школой механизаторов. С 1956 года здесь размещается психбольница . Один из пациентов содержится в ней больше 20 лет.

Кристофер Пенс (Бельгия)

Архитектор из Фландрии построил каменный двухбашенный костел Иоанна Крестителя в Михалишках. Раньше на этом месте стоял деревянный. Позже храм назвали в честь Архангела Михаила. Строительство заказал сенатор и дипломат Циприан Павел Бжостовский — отец Константина Бжостовского, создателя имения Верки в Вильне.

Костел является первым образцом сарматского барокко на территории нынешней Беларуси. Наибольший интерес вызывает его интерьер. Почти два десятка лет группа итальянских мастеров (создателей внутреннего убранства виленского костела Святых Петра и Павла) вместе с сыном архитектора Иоганном Пенсом украшали храм лепниной.

Название: Костел Святого Михаила Расположение: Михалишки, Островецкий район, Гродненская область Год постройки: 1653 Архитектор: Кристофер Пенс Заказчик: Циприан Павел Бжостовский



Иллюстрация: Марцелий Янушевич. Костел Святого Михаила в Михалишках

В первую мировую войну здание повредили, но в конце 1920-х его отреставрировали. Тогда поселок входил в состав Польши.

Карл Фридрих Пеппельман (Германия)

Карл Фридрих — сын одного из самых знаменитых немецких архитекторов, Маттеуса Пеппельмана, автора дрезденских дворцово-паркового комплекса Цвингер, Японского дворца, замка Пильниц.

В 1737—1742 годах зодчий строил в Гродно Новый замок для короля Августа Третьего, также немца. Он создал его в П-образной форме с парадным двором. Работы продолжил Иоганн Фридрих Кнобель.

Название: Новый замок (королевская летняя резиденция) Сайт: history.grodno.museum.by Расположение: Гродно Год постройки: 1751 Архитектор: Карл Фридрих Пеппельман Заказчик: король Август Третий (Саксонский)



Новый замок в Гродно

В 1793 году в Новом замке прошла последняя сессия сейма Речи Посполитой. Депутаты были вынуждены одобрить акт о втором разделе. Земли этого государства поделили между собой Россия, Австрия и Пруссия. Последний король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский (уроженец Брестчины) подписал здесь отречение от власти и прожил в замке до 1797 года под арестом.

Здание пострадало во время Второй мировой войны. В 1952 году его перестроили — в нем находился областной комитет компартии. Сейчас здесь размещается часть экспозиции историко-археологического музея Гродно и научная библиотека.

Иоганн Самуэль Беккер (Германия)

Зодчий родился на территории нынешней Германии (Саксония). Если Бернардони — первый архитектор барокко на наших землях, то Беккер — классицизма. Основные работы он проводил в Ружанах: перестроил дворец, Троицкий костел и Петропавловскую церковь.

Работы оплачивали Сапеги — зародившийся в Полоцке род — один из самых могущественных и богатых в Восточной Европе. Сейчас от былого величия Ружан осталось мало, и трудно представить, что здесь находился один из лучших театров Европы, который работал с 1765-го по 1791 год. В нем было около сотни артистов и музыкантов. Также во дворце была картинная галерея и самая крупная библиотека ВКЛ. Здесь же хранилась и государственная казна.

Название: Дворец Сапег Сайт: ruzhany.museum.by Расположение: Ружаны, Пружанский район, Брестская обалсть Год постройки: 1786 Архитектор: Иоганн Самуэль Беккер Заказчик: Александр Сапега



Иллюстрация: Ольга Биценти. Дворец Сапег

В 1598 году Ружаны купил Лев Сапега. Он построил здесь замок с тремя башнями, который имел скорее оборонительные функции. После его разграбления Александр Сапега пригласил архитектора Иоганна Самуэля Беккера, который на месте бывшего замка построил парадный дворец. Восстановительные работы немец завершил в 1786 году.

Зодчий работал и в других городах — Вильне, Деречине, Зельве, Высоком, в польских имениях рода.

После разделов Речи Посполитой Сапеги перешли в оппозицию к российским властям. После поражения национально-освободительного восстания дворец у владельцев конфисковали. В нем стала работать ткацкая фабрика.

Часть дворца была разрушена в Первую мировую войну, часть — во Вторую. В последние годы он восстанавливается. Сейчас здесь работает музей.

Джузеппе де Сакко (Италия)

Итальянец из Вероны в 1773 году получил работу в Гродно. Туда его пригласил немец Антоний Тизенгауз. Сакко создал множество зданий Городницы (комплекса мануфактур), дворец Тизенгауза, театр, усадьбу Станиславово для короля Понятовского. Также он реконструировал Новый замок.

Святский дворец авторства Сакко находится в 17 км от Гродно, почти у самой границы с Польшей. Его строительство заказал Иосиф Волович, но работы завершились при его сыне.

Название: Святский дворец Воловичей Расположение: Святск, Гродненский район Год постройки: 1810 Архитектор: Джузеппе де Сакко Заказчик: Иосиф Волович



Иллюстрация: Владимир Чантурия. Дворец Воловичей в Святске

По легенде, Волович проиграл дворец в бильярд Иосифу Гурскому. Затем за долги имение перешло государству. С 1921-го по 1939 год Святск, как и вся Западная Беларусь, находился в составе Польши. В это время здесь действовала наркологическая клиника. В БССР здание приспособили под центр реабилитации больных туберкулезом (функционировал до 2005 года).

Специалисты подготовили проект по реконструкции дворца , но дворец по-прежнему находится в заброшенном виде и продолжает разрушаться.

Кроме Гродно и окрестностей Сакко много работал в Поставах. Там он построил очередной дворец Тизенгаузов и ансамбль главной городской площади — Рыночной. До этого в городах нынешней Беларуси застройка площадей по единому проекту не проводилась. Поставские постройки итальянского архитектора в основном сохранились.



Иллюстрация: Рубен Атоян . Рыночная площадь и дворец Тизенгауза в Поставах

Джузеппе де Сакко умер в Гродно. В 2008 году здесь ему установили памятник.

Джон Кларк (Англия)

Архитектор из Англии жил и работал в Гомеле с 1800 по 1826 год. Город находился в это время в Российской империи. Именно ей он и обязан своим быстрым ростом. В начале 19 века здесь жило около 10 тысяч человек, а спустя столетие — уже в 10 раз больше.

Петр Румянцев получил Гомель в подарок от Екатерины Второй за военные успехи. На месте замка Чарторыйских (гомельский староста времен Речи Посполитой) он построил дворец, который до сегодня является главной достопримечательностью города. Имя архитектора не сохранилось. Известно, что при очередном владельце Иване Паскевиче польский зодчий Адам Идзковский осуществил масштабную реконструкцию. Тогда же вокруг дворцового комплекса заложили парк.

Джона Кларка в Гомель пригласил сын Петра Румянцева Николай — министр иностранных дел России времен войны с Наполеоном. Главной работой англичанина здесь стал православный Петропавловский собор (в советские годы здание использовали как планетарий).

Название: Петропавловский собор Сайт: soborgomel.cerkov.ru Расположение: Гомель Год постройки: 1824 Архитектор: Джон Кларк Заказчик: Николай Румянцев



Иллюстрация: Андрей Филимонцев. Петропавловский собор в Гомеле

Кларк также построил в Гомеле Николаевскую церковь, ланкастерскую школу (первую в Российской империи). Некоторые его постройки — торговые ряды, больница и костел — не сохранились.

Энрико Маркони (Италия)

Архитектора из Рима пригласил в наши края Людвик Михал Пац (генерал, воевал на стороне Наполеона). Зодчему он заказал строительство готического дворца в Довспуде возле города Августов (в августе 1945 года его передали Польше из состава БССР). Маркони остался здесь на несколько десятилетий и умер в Варшаве.

На территории нынешней Беларуси итальянец перестроил Петропавловский костел в поселке Рожанка.

Название: Костел Святых Петра и Павла Расположение: Рожанка, Щучинский район, Гродненская область Год постройки: 1827 Архитектор: Энрико Маркони Заказчик: Людвик Михал Пац



Иллюстрация: Наполеон Орда. Костел Святых Петра и Павла в Рожанке

Храм в Рожанке к приезду Маркони уже был, но Пац заказал ему полную перестройку. Так в Беларуси появилось первое неоготическое здание.

В Рожанке работал еще один итальянский архитектор — Карло Спампани. По заказу Иосифа Паца он построил здесь дворцово-парковый комплекс (сохранились только конюшня и флигель).

Работал в Беларуси и сын Энрико Маркони Владислав. Он — автор дворца Четвертинских в Желудке (1908 год).

Фридрих Густав Шахт (Германия)

Архитектор из Пруссии построил несколько храмов и дворцов. Один из них — на территории нынешней Беларуси. Это отобранный у католиков костел Святой Марии. Храм имеет прямую аналогию с индийским Тадж-Махалом. Заказчик Игнатий Лопатинский построил его в память об умершей жене Марии. Он больше никогда не женился, его похоронили рядом с ней.

Название: Церковь Успения Пресвятой Богородицы Расположение: Сарья, Верхнедвинский район, Витебская область Год постройки: 1855 Архитектор: Фридрих Густав Шахт Заказчик: Игнатий Лопатинский



Иллюстрация: Наполеон Орда. Сарья

Основные работы по возведению костела завершились в 1854 году. Но в Российской империи открытие новых католических храмов было регламентировано. Лопатинский пробовал доказать комиссии, что построил не костел, а памятник рядом с могилой жены. Освящения помогла добиться его мать — Дорота Лопатинская из Вильни — она выдала храм за семейную часовню. После поражения очередного национально-освободительного восстания, в котором Игнатий принял участие, власти конфисковали костел и отдали православным.

В 1935 году церковь закрыли. После войны здание использовалось как склад. В 1989 году его вернули католикам, но вскоре передали православным.

Шахт также построил усадьбу Тышкевичей в Лентварисе и костел в Рокишкисе — оба здания находятся на территории современной Литвы.

Томаш Пояздзерский (Польша)

Архитектор родился в Германской империи, на территории современной Польши (возле Познани). Образование он получил в Берлине и Париже. В конце 19 века в Германии стал популярным неороманкий стиль. Такой храм — костел Святой Елизаветы — зодчий построил в 1902 году в ныне польском городе Ютросин по заказу политика Владислава Чарторыйского.

Хоть по легенде вид минского Красного костела приснился дочери его заказчика Эдварда Войниловича (был противником вхождения белорусских земель в состав СССР, финансировал антисоветские дивизии), он является копией ютросинского. Польский архитектор повторил проект с незначительными изменениями. Строительство костела закончил после его смерти коллега из Варшавы Генрих Гай.

Войнилович назвал храм в честь своих рано умерших детей — Симеона (12 лет) и Елены (18 лет).

Название: Костел Святых Симеона и Елены Сайт: chyrvony.by Расположение: Минск Год постройки: 1910 Архитектор: Томаш Пояздзерский Заказчик: Эдвард Войнилович



Иллюстрация: Роман Федосенко. Костел Симеона и Елены

Костел закрыли советские власти. В здании работал Государственный польский театр БССР, киностудия, Дом кино. Богослужения в нем проводились несколько лет во время Второй мировой войны, а регулярно — с 1990 года.

Угис Заберс (Латвия)

Мы привели примеры архитектуры зарубежных мастеров, строивших на наших землях начиная с 16-го столетия. Как ни странно, но в 21-м веке, когда глобализм давно набрал ход, таковых в Беларуси почти не оказалось. Этим наша страна заметно отличается от соседей. Например, в Варшаве десятки современных зданий созданы зарубежными архитекторами: Metropolitan — знаменитым Норманом Фостером из Британии, Złota 44 — американцем Даниэлем Либескиндом и т.д.

Латыш Угис Заберс является автором здания торгового центра Galleria , который недавно открылся в Минске . Его построили на месте снесенного общежития БГУ. Архитектор работал над фасадом здания, а над интерьером — английская студия Alexandr James . Инвесторам объект обошелся в 150 млн долларов.

Название: ТРЦ Galleria Minsk Сайт: galleria-minsk.by Расположение: Минск Год постройки: 2016 Архитектор: Угис Заберс Заказчики: Владимир Хейфец, Игорь Ольхов и Магомед Магомедов



Источник: galleria-minsk.by

В основном Заберс проектирует жилые дома. Его проект квартала Legend в Юрмале получил титул лучшего в мире на международном конкурсе International Property Awards (Дубай, ОАЭ) в 2014 году.