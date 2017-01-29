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Овации и "Малиновка": как Минск простился с Тихановичем

30.01.2017 19:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 янв – Sputnik. Беларусь простилась с народным артистом Александром Тихановичем в понедельник. Музыкант умер с пятницы на субботу после продолжительной болезни.

Его супруга, Ядвига Поплавская, находилась на гастролях в Израиле, но в Минск она вернулась сразу, как узнала о кончине артиста.

Овации и "Малиновка": как Минск простился с Тихановичем
© Sputnik / Виктор Толочко
Простые люди и высокие чиновники простились с Тихановичем
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Отпевание в церкви

Отпевание началось в 07:45 в столичной церкви Александра Невского – туда пришли десятки людей: как родные Тихановича, так и его коллеги, а также поклонники творчества исполнителя. 

Все время литургии рядом с гробом стояли Поплавская и дочь артистов Анастасия, а также певец Руслан Алехно, которого Тиханович готовил в 2008 году к международному песенному конкурсу "Евровидение". Алехно потом нес и гроб с телом своего наставника.

Панихида в филармонии

Гражданская панихида должна была начаться в Белгосфилармонии в 11 утра, но очередь перед зданием выстроилась уже за час до этого времени. Сотни людей стояли на улице на морозе и делились воспоминаниями об артисте – кто-то знал его только по выступлениям, другие же в разное время общались с исполнителем. "Он очень добрый был человек, с большим сердцем", – говорили женщины в очереди на прощание.

Как узнал корреспондент Sputnik, многие из пришедших отпрашивались с работы для того, чтобы иметь возможность проститься с Тихановичем. Люди несли к филармонии цветы – гвоздики и розы.

Присутствовали на церемонии в понедельник и высокие гости – глава Администрации президента Наталья Кочанова и ее заместитель Максим Рыженков, которые принесли венок от главы государства. Пришли проводить в последний путь Тихановича также вице-премьер Василий Жарко, глава Минздрава Валерий Малашко, министр культуры Борис Светлов, руководитель Мининформа Лилия Ананич, а также спикеры обеих палат парламента — Михаил Мясникович и Владимир Андрейченко.

Овации и "Малиновка": как Минск простился с Тихановичем
© Sputnik / Виктор Толочко
Владимир Андрейченко и Михаил Мясникович

Как коллеги Тихановича, так и другие люди, пришедшие на прощание, отмечали: он был настоящим народным артистом – именно поэтому в филармонию пришли тысячи человек. Не ожидали такого наплыва родные музыканта и администрация Белгосфилармонии – даже думали продлить панихиду.

Перед тем как из здания филармонии вынесли гроб, на площади собрались сотни человек. Охрану на месте обеспечивали сотрудники ОМОН – не допускали давки и того, чтобы что-то помешало роте почетного караула.

В последний путь Тихановича начали провожать под похоронный марш, однако почти сразу военный оркестр заиграл его главный шлягер – "Малиновку". Исполнили ее несколько раз, пока гроб с артистом несли в катафалк. Собравшиеся провожали народного артиста овациями.

Овации и "Малиновка": как Минск простился с Тихановичем
© Sputnik / Виктор Толочко
Прощание с Тихановичем

Похоронили Александра Тихановича на Восточном (Московском) кладбище столицы.

 
Теги: Минск
 
 
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Тысячи человек пришли проститься с народным артистом в понедельник в Белгосфилармонию, многие посетили и церемонию отпевания в церкви Александра Невского.

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