МИНСК, 30 янв – Sputnik. Беларусь простилась с народным артистом Александром Тихановичем в понедельник. Музыкант умер с пятницы на субботу после продолжительной болезни .

Его супруга, Ядвига Поплавская, находилась на гастролях в Израиле, но в Минск она вернулась сразу, как узнала о кончине артиста.



© Sputnik / Виктор Толочко Простые люди и высокие чиновники простились с Тихановичем 26

Отпевание в церкви

Отпевание началось в 07:45 в столичной церкви Александра Невского – туда пришли десятки людей : как родные Тихановича, так и его коллеги, а также поклонники творчества исполнителя.

Все время литургии рядом с гробом стояли Поплавская и дочь артистов Анастасия, а также певец Руслан Алехно, которого Тиханович готовил в 2008 году к международному песенному конкурсу "Евровидение". Алехно потом нес и гроб с телом своего наставника.

Панихида в филармонии

Гражданская панихида должна была начаться в Белгосфилармонии в 11 утра, но очередь перед зданием выстроилась уже за час до этого времени . Сотни людей стояли на улице на морозе и делились воспоминаниями об артисте – кто-то знал его только по выступлениям, другие же в разное время общались с исполнителем. "Он очень добрый был человек, с большим сердцем", – говорили женщины в очереди на прощание.

Как узнал корреспондент Sputnik, многие из пришедших отпрашивались с работы для того, чтобы иметь возможность проститься с Тихановичем. Люди несли к филармонии цветы – гвоздики и розы.

Присутствовали на церемонии в понедельник и высокие гости – глава Администрации президента Наталья Кочанова и ее заместитель Максим Рыженков, которые принесли венок от главы государства. Пришли проводить в последний путь Тихановича также вице-премьер Василий Жарко, глава Минздрава Валерий Малашко, министр культуры Борис Светлов, руководитель Мининформа Лилия Ананич, а также спикеры обеих палат парламента — Михаил Мясникович и Владимир Андрейченко.



© Sputnik / Виктор Толочко Владимир Андрейченко и Михаил Мясникович

Как коллеги Тихановича, так и другие люди, пришедшие на прощание, отмечали: он был настоящим народным артистом – именно поэтому в филармонию пришли тысячи человек. Не ожидали такого наплыва родные музыканта и администрация Белгосфилармонии – даже думали продлить панихиду.

Перед тем как из здания филармонии вынесли гроб, на площади собрались сотни человек. Охрану на месте обеспечивали сотрудники ОМОН – не допускали давки и того, чтобы что-то помешало роте почетного караула.

В последний путь Тихановича начали провожать под похоронный марш, однако почти сразу военный оркестр заиграл его главный шлягер – "Малиновку". Исполнили ее несколько раз, пока гроб с артистом несли в катафалк. Собравшиеся провожали народного артиста овациями.



© Sputnik / Виктор Толочко Прощание с Тихановичем

Похоронили Александра Тихановича на Восточном (Московском) кладбище столицы.