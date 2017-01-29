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Последнее «Браво!» Александра Тихановича
30.01.2017 19:07 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Минске простились с народным артистом
С музыкантом прощается вся Беларусь - и это не преувеличение. Проводить его в последний путь пришли тысячи людей. Александра Тихановича народ по-настоящему любил. Он был великим артистом, пел песни, которые слушали миллионы.
«Это грустная дата для всех белорусов. Для россиян, которые приехали. Это эпоха. И молодость наша. Наверное, часть нашей жизни», - говорит поклонник артиста.
Простились с Александром Тихановичем в зале Белорусской государственной филармонии. Он не раз с триумфом выступал на этой площадке. Сцена и в этот раз утопала в цветах. У гроба супруга - Ядвига Поплавская и дочь Анастасия. Актеры, режиссеры, политики - все вспоминают что-то свое. Александр Григорьевич оставил свой след в жизни каждого белоруса.
«Я считаю, что Саша - самый солнечный артист на постсоветском пространстве. Я и сейчас со многими артистами общаюсь, но такого нет. Как с ним поговоришь, уходит грусть и печаль», - отметил музыкант Эдуард Ханок.
«Прожил яркую жизнь, многое сделал. Я с ним не работал вместе, но знал. Разным занимались, но делали общее - чтобы про Беларусь хорошо говорили и думали», - сказал драматург Алексей Дударев.
По регламенту прощание с артистом ограничено четырьмя часами. Но многие
Траурный кортеж прибыл на Восточное кладбище. И здесь - сотни поклонников, слова прощания, молитва и финальный аккорд - оружейные залпы под гимн Беларуси.
Александр Тиханович умер в минувшую субботу. Ему было 64 года.
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В Минске простились с народным артистом Александром Тихановичем. Исполнитель знаменитой «Малиновки» и «Завирухи» умер в минувшую субботу.
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