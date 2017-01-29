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Тысячи людей пришли проститься с народным артистом, у которого не было райдера
30.01.2017 20:14 — Новости Общества | Tut.by
Беларусь
Несмотря на морозную погоду и пробирающую сырость, не взирая на разгар рабочего дня отдать дань уважения и поклониться пришли тысячи белорусов, которые съехались со всей страны. Стоя в одной очереди с чиновниками, артистами, телеведущими рядовые граждане также утирали слезы, вспоминали кто молодость, кто детство, которые прошли под знаком «Верасов» и под аккомпонемент хитов в исполнении Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской. И проводили в последний путь артиста под «Малиновку», которую сыграл оркестр роты почетного караула.
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Несмотря на морозную погоду и пробирающую сырость, не взирая на разгар рабочего дня отдать дань уважения и поклониться пришли тысячи белорусов, которые съехались...
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