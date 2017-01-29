Беларусь простилась с народным артистом Александром Тихановичем, который умер от продолжительной болезни 28 января. Прощание с артистом началось еще в 7.45 утра в храме Александра Невского, гражданская панихида длилась больше трех часов и прошла в Белгосфилармонии, последние почести любимому исполнителю отдали на Восточном кладбище днем, 30 января.

Несмотря на морозную погоду и пробирающую сырость, не взирая на разгар рабочего дня отдать дань уважения и поклониться пришли тысячи белорусов, которые съехались со всей страны. Стоя в одной очереди с чиновниками, артистами, телеведущими рядовые граждане также утирали слезы, вспоминали кто молодость, кто детство, которые прошли под знаком «Верасов» и под аккомпонемент хитов в исполнении Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской. И проводили в последний путь артиста под «Малиновку», которую сыграл оркестр роты почетного караула.

TUT.BY вел прямую трансляцию гражданской панихиды, во время которой, а сейчас представляем вам краткий обзор прощания.



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