Граждане Беларуси, у которых американская виза истекла более 12 месяцев назад, не смогут продлить ее в Минске. Им придется ехать в посольства в Москве, Киеве, Варшаве, Вильнюсе, Риге и генконсульство в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте посольства США в Беларуси. Ранее диппредставительство в белорусской столице принимало документы на продление текущих и возобновление виз, истекших менее 48 месяцев назад.



Фото с сайта minsk.usembassy.gov

Заявители, у которых виза истекла менее 12 месяцев назад, смогут пройти процедуру в Минске. Также обновить визы в нашей стране можно по следующим категориям:

• Дипломатические визы (визы категорий, А и G)

• Студенческие визы (категории F и M)

• Визы посетителей по обмену (категория J) — кроме виз по программе «Летняя работа и путешествие»

• Визы для гостей диппредставительств (родственники белорусских дипломатов, работающих в белорусских дипломатических миссиях в США)

• Поездки и программы, спонсируемые Правительством США

• Заявления от лиц старше 70 лет, собирающихся посетить США с целью туризма, посещения друзей, родственников

• Рабочие визы категорий P (артисты, спортсмены) и O (работники с выдающимися способностями), выдаваемые на основе одобренной петиции

На сайте посольства обращают внимание, что в некоторых диппредставительствах США в городах соседних с Беларусью стран, в частности в Таллине и Риге, количество мест для нерезидентов крайне ограничено. При этом не всегда есть возможность пройти собеседование на русском языке. Тем, кто хочет пройти его на русском, рекомендуют обратиться в консульства в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве.

Напомним, с 1 июня 2015 года в посольстве США в Минске принимали документы на продление текущих и возобновление виз, истекших менее 48 месяцев назад. Этими правилами могли воспользоваться те, чьи отпечатки пальцев уже были в системе посольства и кто обращался за визой той же категории. При этом заявителям на возобновление виз не нужно было приходить в посольство на собеседование и подавать документы лично. Отнести их мог любой другой человек, причем необязательно родственник. Ранее российский телеканал «Дождь» со ссылкой на посольство США сообщил, что теперь заявители из России при повторном получении визы могут не проходить собеседование, если предыдущая виза истекла менее 12 месяцев назад. Ранее этот срок доходил до 48 месяцев. По данным канала, изменения связаны с подписанным президентом США Дональдом Трампом 27 января указом об изменении миграционной политики.