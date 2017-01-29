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"Никто из охранников даже не заступился". Певица утверждает, что в клубе ее избил иностранец
30.01.2017 21:16 — Новости Общества | Tut.by
Вечером 12 января певица Саша Соловейчик с друзьями поехали в минский караоке-клуб «Богема». В очереди в гардероб Александру стал оскорблять незнакомый мужчина. Девушка сразу отшутилась, а потом не выдержала — и влепила незнакомцу пощечину. Тот ударил ее кулаком в лицо. По словам Александры, никто из охранников хулигану даже замечание не сделал. Сейчас в ситуации разбирается милиция, а Саша вторую неделю живет с гематомой под глазом.
— Ребята поднялись наверх, а я пошла в гардероб сдать шубу. Этот мужчина стоял впереди, чтобы забрать куртку, — вспоминает тот вечер Александра. — Вдруг он обернулся и стал меня оскорблять, называть шлюхой. Я отшутилась: настроение было хорошее, и портить вечер мне не хотелось. Я до последнего старалась держать себя в руках.
Мужчина, предположительно гражданин Казахстана, певице показался не пьяным. Тем не менее, вел он себя странно.
— Забежал на лестницу и, видимо, чтобы все его лучше видели, начал поливать грязью нашу страну, — продолжает собеседница. — Я сделала ему замечание: напомнив, что он в гостях. Он не замолкал, тут я не выдержала, подбежала — и влепила ему пощечину.
Незнакомец среагировал молниеносно: кулаком Саше в лицо. Хрупкая белоруска даже отлетела. Обидчик выбежал из клуба и запрыгнул в машину. Единственное, что успела Александра: сфотографировать номер его машины.
— Все это представление видела охрана заведения, но не один из сотрудников не вмешался, — чуть сдерживает эмоции девушка. — Более того, в клуб меня после этого не пустили. Сказали: «Александра, мы вас знаем, теперь вы в черном списке». Но я же не была пьяна. И экспертиза это подтвердила.
В итоге, по словам Саши, вечером в -10°С она без верхней одежды осталась на улице. Стояла, ждала, пока подруга вынесет шубу.
— Охранники даже скорую не вызвали, воды не предложили, — рассказывает артистка.
Кто позвонил в «102» из-за суматохи Саша не помнит.
Сейчас этим дело занимается РУВД Центрального района, на территории которого и находится караоке-клуб.
— По делу проводится проверка, — коротко комментирует ситуацию Татьяна Обозная, пресс-офицер Центрального РУВД Минска.
В самой «Богеме» тоже немногословны.
— Пока идет проверка, мы ничего не комментируем, — ответили TUT.BY на том конце провода.
Саша же лечит свою гематому.
— Глаз после этого красный, опух. Я не могу работать, вряд ли кто-то захочет слушать исполнителя с таким лицом, — говорит девушка. — Конфликт произошел еще 12 января, но у меня был контракт с российским телеканалом. И по его условиям, я не могла пользоваться соцсетями (свою историю девушка рассказала на странице в Фейсбук — прим. TUT.BY).
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Вечером в четверг певица Саша Соловейчик с друзьями поехали в минский караоке-клуб "Богема". В очереди в гардероб Александру стал оскорблять незнакомый мужчина....
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