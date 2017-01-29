Вечером 12 января певица Саша Соловейчик с друзьями поехали в минский караоке-клуб «Богема». В очереди в гардероб Александру стал оскорблять незнакомый мужчина. Девушка сразу отшутилась, а потом не выдержала — и влепила незнакомцу пощечину. Тот ударил ее кулаком в лицо. По словам Александры, никто из охранников хулигану даже замечание не сделал. Сейчас в ситуации разбирается милиция, а Саша вторую неделю живет с гематомой под глазом.



Скриншот с видео, которое Александра разместила на своей странице в соцсетях.

— Ребята поднялись наверх, а я пошла в гардероб сдать шубу. Этот мужчина стоял впереди, чтобы забрать куртку, — вспоминает тот вечер Александра. — Вдруг он обернулся и стал меня оскорблять, называть шлюхой. Я отшутилась: настроение было хорошее, и портить вечер мне не хотелось. Я до последнего старалась держать себя в руках.

Мужчина, предположительно гражданин Казахстана, певице показался не пьяным. Тем не менее, вел он себя странно.

— Забежал на лестницу и, видимо, чтобы все его лучше видели, начал поливать грязью нашу страну, — продолжает собеседница. — Я сделала ему замечание: напомнив, что он в гостях. Он не замолкал, тут я не выдержала, подбежала — и влепила ему пощечину.

Незнакомец среагировал молниеносно: кулаком Саше в лицо. Хрупкая белоруска даже отлетела. Обидчик выбежал из клуба и запрыгнул в машину. Единственное, что успела Александра: сфотографировать номер его машины.



Александра Соловейчик, фото из соцсетей.

— Все это представление видела охрана заведения, но не один из сотрудников не вмешался, — чуть сдерживает эмоции девушка. — Более того, в клуб меня после этого не пустили. Сказали: «Александра, мы вас знаем, теперь вы в черном списке». Но я же не была пьяна. И экспертиза это подтвердила.

В итоге, по словам Саши, вечером в -10°С она без верхней одежды осталась на улице. Стояла, ждала, пока подруга вынесет шубу.

— Охранники даже скорую не вызвали, воды не предложили, — рассказывает артистка.

Кто позвонил в «102» из-за суматохи Саша не помнит.

Сейчас этим дело занимается РУВД Центрального района, на территории которого и находится караоке-клуб.

— По делу проводится проверка, — коротко комментирует ситуацию Татьяна Обозная, пресс-офицер Центрального РУВД Минска.

В самой «Богеме» тоже немногословны.

— Пока идет проверка, мы ничего не комментируем, — ответили TUT.BY на том конце провода.

Саша же лечит свою гематому.

— Глаз после этого красный, опух. Я не могу работать, вряд ли кто-то захочет слушать исполнителя с таким лицом, — говорит девушка. — Конфликт произошел еще 12 января, но у меня был контракт с российским телеканалом. И по его условиям, я не могла пользоваться соцсетями (свою историю девушка рассказала на странице в Фейсбук — прим. TUT.BY).

Напомним, в 2003 году Саша Соловейчик победила в детском конкурсе фестиваля «Славянский базар в Витебске». Несколько раз участвовала в отборочном конкурсе на «Евровидение».