Правоохранители разыскивают двоих мужчин, которых подозревают в краже 4 тысяч долларов из куртки посетителя одного из столичных кафе. Об этом пишет ГУВД Мингорисполкома.





Приметы первого мужчины: на вид 40−45 лет, рост 180−185 см, спортивного телосложения, волосы короткие, на голове две залысины, на лице легкая небритость. Был одет в темную куртку, зеленый джемпер, темные джинсы.

Приметы второго: на вид 35−40 лет, рост 175−180 см, среднего телосложения, волосы короткие. Был одет в темную куртку, светлый джемпер, темные джинсы.

Если вам что-либо известно об изображенных на фото и видео мужчинах, просьба обращаться во Фрунзенское РУВД лично или по телефонам: 8 (017) 207-67-67 и 8 (029) 776-64-10. Конфиденциальность гарантируется.