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Милиция ищет мужчин, укравших у клиента столичного кафе 4 тысячи долларов
30.01.2017 21:06 — Новости Общества | Tut.by
Правоохранители разыскивают двоих мужчин, которых подозревают в краже 4 тысяч долларов из куртки посетителя одного из столичных кафе. Об этом
Приметы первого мужчины: на вид 40−45 лет, рост 180−185 см, спортивного телосложения, волосы короткие, на голове две залысины, на лице легкая небритость. Был одет в темную куртку, зеленый джемпер, темные джинсы.
Приметы второго: на вид 35−40 лет, рост 175−180 см, среднего телосложения, волосы короткие. Был одет в темную куртку, светлый джемпер, темные джинсы.
Если вам что-либо известно об изображенных на фото и видео мужчинах, просьба обращаться во Фрунзенское РУВД лично или по телефонам: 8 (017) 207-67-67 и 8 (029) 776-64-10. Конфиденциальность гарантируется.
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Деньги пропали из куртки посетителя.
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