В 2017 году в Могилеве отремонтируют три моста. Два — через реку Дубровенка на проспекте Мира и улице Челюскинцев, один — через реку Дебря на проспекте Мира.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Мосты через Дебрю и через Дубровенку около Могилевского рынка отремонтируют частично. А мост возле гостиницы «Могилев» нуждается в капитальном ремонте. Особое внимание здесь уделят укреплению его опор.

Председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев подчеркнул, что работы на этом объекте должны вестись без полного закрытия автомобильного движения. Максимум — временная организация реверсивного движения.

До начала ремонта моста будет расширен перекресток улиц Лазаренко и Космонавтов. Там не первый год хотят добавить по одной полосе движения. Объекты уже обследованы. На неделе должны утвердить объемы работ и сроки их выполнения.