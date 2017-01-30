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В Могилеве отремонтируют еще три моста

30.01.2017 22:20 — Новости Общества | Tut.by  
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В 2017 году в Могилеве отремонтируют три моста. Два — через реку Дубровенка на проспекте Мира и улице Челюскинцев, один — через реку Дебря на проспекте Мира.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Мосты через Дебрю и через Дубровенку около Могилевского рынка отремонтируют частично. А мост возле гостиницы «Могилев» нуждается в капитальном ремонте. Особое внимание здесь уделят укреплению его опор.

Председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев подчеркнул, что работы на этом объекте должны вестись без полного закрытия автомобильного движения. Максимум — временная организация реверсивного движения.

До начала ремонта моста будет расширен перекресток улиц Лазаренко и Космонавтов. Там не первый год хотят добавить по одной полосе движения. Объекты уже обследованы. На неделе должны утвердить объемы работ и сроки их выполнения.

 
Теги: Могилев
 
 
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Также в планах - расширить перекресток улиц Лазаренко и Космонавтов.

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