Вчера в государственном учреждении «432‑й ордена Красной Звезды Главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь» после плановой реконструкции введен в эксплуатацию терапевтический корпус.

В мероприятии приняли участие министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков, заместитель министра обороны по тылу — начальник тыла Вооруженных Сил генерал-майор Виталий Киреев, помощник министра обороны по вопросам военной экономики и финансам — начальник главного финансово‑экономического управления Министерства обороны генерал-майор Игорь Можиловский, начальник военно-медицинского управления Министерства обороны полковник медицинской службы Алексей Еськов, начальник 432 ГВКМЦ полковник медицинской службы Игорь Косинский.





С января 2016 по январь 2017 года подрядчиком — строительной организацией ОАО «Минскремстрой» проведены работы в пульмонологическом, неврологическом, 1‑м и 2‑м кардиологических отделениях и отделении функциональной диагностики. Коллектив строителей, не жалея сил и времени, с высоким профессиональным мастерством выполнил плановую реконструкцию здания корпуса. Были предусмотрены как наружные, так и внутренние отделочные работы.

Полковник медицинской службы Игорь Косинский отметил особую значимость этого мероприятия:

— После плановой реконструкции терапевтического корпуса высококвалифицированные специалисты военной медицины будут лечить военнослужащих и членов их семей, ветеранов в самых комфортных условиях, поскольку корпус полностью изменился. Закуплены новая мебель, современное медицинское оборудование, позволяющее проводить диагностику и лечение по новейшим медицинским технологиям.

…И вот настал момент новоселья. Глава военного ведомства генерал-лейтенант Андрей Равков и генеральный директор ОАО «Минскремстрой» Владимир Баешко перерезали красную ленточку.

На всех пяти этажах терапевтического корпуса 432 ГВКМЦ полностью заменены системы отопления, водоснабжения и канализации, окна и двери, электрические сети, установлена новая пожарно-охранная сигнализация со специальными датчиками, реагирующими на очаги возгорания и задымления. В палаты закуплена новая мебель. Обновлены все служебные кабинеты.

Пульмонологическое отделение получило фибробронхоскоп. А кардиологическое отделение дооснащено необходимым медицинским оборудованием для оказания профильной медицинской помощи. Сюда поступили аппараты суточного мониторинга артериального давления, получены оборудование для диагностики насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом — пульсоксиметр, аппараты УЗИ сердца.



На базе неврологического отделения функционирует кабинет сомнологии (лаборатория сна), он оснащен самым современным диагностическим и лечебным оборудованием ведущих мировых производителей. В лаборатории сна осуществляется полисомнографическое исследование. Закуплен аппаратно-программный комплекс электромиограф, позволяющий более точно диагностировать неврологические заболевания.

Обновлено физиотерапевтическое оборудование. Закуплено оборудование для спелеокамеры, а это значит, что в нашем главном военном клиническом медцентре появилась своя соляная комната. Теперь здесь можно осуществлять спелеотерапию — немедикаментозное лечение органов дыхательной системы.

Автопарк 432 ГВКМЦ пополнился новыми машинами ГАЗ «Соболь». Это своего рода универсальный передвижной медицинский пункт. Его основная функция — оказание квалифицированной медицинской помощи пациентам, независимо от условий доставки больного до стационара, и поддержка их во время транспортировки.

Руководством Министерства обороны делается все необходимое для совершенствования условий службы, жизни и быта, обеспечения здоровья военнослужащих. Это поручение главы государства, и оно неуклонно претворяется в жизнь.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора