ПРИКАЗЫВАЮ:

Заместителям министра обороны, командующему Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны, помощникам министра обороны, начальникам структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных Сил и Вооруженных Сил, командующим силами специальных операций Вооруженных Сил, войсками оперативных командований, начальнику департамента транспортного обеспечения Министерства обороны, командирам соединений и воинских частей, руководителям организаций Вооруженных Сил, начальникам военных учебных заведений, военным комиссарам и военным комендантам в части касающейся:

спланировать и обеспечить выполнение мероприятий по увольнению в запас военнослужащих срочной военной службы и резервистов, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву, службы в резерве;

осуществить отправку из военных комиссариатов областей (г. Минска), районов (городов) (обособленных подразделений) граждан, призванных на срочную военную службу, службу в резерве в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования Республики Беларусь, и обеспечить прием пополнения.

Министр обороны Республики Беларусь

генерал-лейтенант А. А. Равков