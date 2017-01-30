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Приказ министра обороны Республики Беларусь № 108 от 30 января 2017 г. Об организации выполнения Указа Президента Республики Беларусь от 27 января 2017 г. № 29 С целью организации выполнения в Вооруженных Силах Указа Президента Республики Беларусь от 27 я
30.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
ПРИКАЗЫВАЮ:
Заместителям министра обороны, командующему Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны, помощникам министра обороны, начальникам структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных Сил и Вооруженных Сил, командующим силами специальных операций Вооруженных Сил, войсками оперативных командований, начальнику департамента транспортного обеспечения Министерства обороны, командирам соединений и воинских частей, руководителям организаций Вооруженных Сил, начальникам военных учебных заведений, военным комиссарам и военным комендантам в части касающейся:
спланировать и обеспечить выполнение мероприятий по увольнению в запас военнослужащих срочной военной службы и резервистов, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву, службы в резерве;
осуществить отправку из военных комиссариатов областей (г. Минска), районов (городов) (обособленных подразделений) граждан, призванных на срочную военную службу, службу в резерве в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования Республики Беларусь, и обеспечить прием пополнения.
Министр обороны Республики Беларусь
генерал-лейтенант А. А. Равков
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Приказ министра обороны Республики Беларусь № 108 от 30 января 2017 г. Об организации выполнения Указа Президента Республики Беларусь от 27 января 2017 г. № 29 С целью организации выполнения в Вооруженных Силах Указа Президента Республики Беларусь от 27 я
ПРИКАЗЫВАЮ: Заместителям министра обороны, командующему Военно-воздушными силами и войсками...
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