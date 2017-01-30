Сегодня Герою Советского Союза полковнику в отставке Ивану Ильичу Кустову исполняется 93 года

Иван Ильич родился 31 января 1924 года в селе Манчаж Артинского района Свердловской области. До войны окончил сельскую школу и работал в родном колхозе.



В августе 1942 года Иван Кустов был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию, стал курсантом Свердловского пехотного училища. А в октябре следующего года командир взвода младший лейтенант Кустов получил назначение в действующую армию.

К январю 1945 года капитан Иван Кустов командовал стрелковой ротой 1052‑го стрелкового полка 301‑й стрелковой дивизии 9‑го стрелкового корпуса 5‑й ударной армии 1‑го Белорусского фронта.

За два дня боев на Магнушевском плацдарме рота под командованием капитана Кустова уничтожила 210 и захватила в плен 25 гитлеровцев. Лично командир роты уничтожил 27 фашистов. В тех боях он был тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь в Брест, затем в Саратов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года капитану Ивану Ильичу Кустову было присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1974 году офицер-фронтовик Иван Кустов был уволен с военной службы в запас. Продолжил трудиться начальником штаба гражданской обороны института «Белпромпроект» в Минске.

За годы службы полковник в отставке Иван Ильич Кустов был удостоен, помимо звания Героя Советского Союза, ряда других государственных наград — ордена Богдана Хмельницкого III степени, двух орденов Отечественной войны I степени, двух орденов Красной Звезды, ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, а также многочисленных медалей.

Искренне поздравляем вас, Иван Ильич, с днем рождения! Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа, всемерного благополучия!