В соответствии с Планом подготовки Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны на 2016/2017 учебный год в феврале на территории бывшего полигона Полесский под руководством командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны генерал-майора Олега Двигалева пройдет совместная подготовка родов войск.



Как рассказал начальник Главного штаба — первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майор Сергей Трус, в ходе подготовки к данному мероприятию командованием ВВС и войск ПВО осуществлена рекогносцировка на местности. В подразделениях и воинских частях проводится подготовка вооружения, военной и специальной техники.

Сергей Николаевич пояснил также, что особенностью совместной подготовки является задействование на одном полигоне всех родов войск вида Вооруженных Сил с привлечением специальных войск. При этом будут отработаны вопросы подготовки боевых расчетов к выполнению задач боевого дежурства по противовоздушной обороне. Будут задействованы и новые образцы вооружения, военной и специальной техники, среди которых — Як‑130, Ми‑8МТВ‑5, ЗРК «Тор-М2».

Экипажи учебно-боевых самолетов Як‑130 и истребителей МиГ‑29 выполнят пуски управляемых ракет «воздух — воздух», расчеты зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» и «Тор-М2» осуществят пуски ракет по мишеням-имитаторам воздушных целей, а экипажи вертолетов Ми‑8МТВ‑5 выполнят задачи в соответствии с боевыми возможностями новой авиационной техники. В совместной подготовке примут участие более 500 военнослужащих и 200 единиц техники.

Генерал-майор Сергей Трус подчеркнул, что проведение подобных мероприятий позволяет осуществлять качественную подготовку боевых расчетов и экипажей, а также оценить уровень их готовности к выполнению задач боевого дежурства по противовоздушной обороне. Кроме того, совместная подготовка повышает слаженность действий родов войск и специальных войск ВВС и войск ПВО.

Подполковник Игорь Жук, «Ваяр», фото Георгия Потапова