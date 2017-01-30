С высоким воздушным куполом, сверкающий золотом и горящий пурпуром, зал Победы в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны будто специально создан для значимых и памятных событий. Именно там последние годы по традиции проходят церемонии зимнего выпуска военного факультета в Белорусской государственной академии авиации. На днях в зале Победы были вручены дипломы 15 лейтенантам и 20 офицерам запаса, завершившим обучение по программам подготовки авиационных специалистов, свидетельства 13 военнослужащим, окончившим курсы подготовки по военно-учетным специальностям прапорщиков. Начало церемонии — тоже по традиции — ознаменовал ритуал возложения цветов к мемориальной стеле «Минск — город-герой»…







В звенящей тишине заместитель начальника военного факультета в БГАА по идеологической работе полковник Анатолий Ермалович зачитал приказы министра обороны Республики Беларусь и ректора Белорусской государственной академии авиации о выпуске курсантов и присвоении им воинских званий. Затем прозвучала команда проректора по государственной авиации — начальника военного факультета полковника Андрея Говина:

— Командирам подразделений к вручению дипломов приступить!

И в тот же миг защелкали фотоаппараты, засверкали огоньки вспышек: за тем, как четко подходили недавние курсанты к офицерам и принимали из их рук заветный документ, внимательно наблюдали гости, представители СМИ.

Ректор БГАА доктор технических наук, профессор Григорий Ловшенко выступил с напутственным словом. Поздравить выпускников пришли начальник управления военного образования Вооруженных Сил полковник Игорь Слуцкий, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валерий Курсевич, бывший начальник военного факультета в БГАА полковник запаса Владимир Силин.

Затем выпускников горячо, иной раз даже со слезами радости поздравили близкие. Это их общий праздник!

…А между тем новоиспеченных лейтенантов в плане профессионального становления ожидает немало испытаний. Профессия авиационного инженера — наиболее сложная, ведь на плечах таких специалистов лежит огромная ответственность: обеспечить безопасность полета многотонной крылатой машины.

Что и говорить, этим ребятам уже пришлось преодолеть сложный путь! Позади пять с половиной лет обучения в академии авиации, и как результат воплощенной в жизнь мечты — не только диплом об окончании вуза, но и золотые офицерские погоны. Это их личная победа — одна из первых символично ознаменованная в зале Победы, завоеванной воинами-предшественниками.

Гвардии лейтенант Максим Кириенко в ближайшие дни приступит к обязанностям в должности старшего техника по эксплуатации кислородного оборудования и высотного спецснаряжения в/ч 19764. Вместе с ним разделили радость волнующего события родители Светлана Валерьевна и Роландас Римантович. Уверена, испытывают гордость за племянника и внука военные авиационные инженеры дядя Максима Михаил Валерьевич и дед Валерий Михайлович.

— Академия дала мне знания, которые теперь я смогу применить на пользу армии, Родине, — уверен молодой офицер. — Мой долг освоить на отлично авиационную технику и внести свою лепту в ее развитие. А быть офицером для меня — большая честь.

Такого же мнения придерживается начинающий военный авиаинженер лейтенант Алексей Плясун. Ему предстоит служить в должности старшего авиационного техника эксплуатационной части в/ч 06752.



— Именно в эту часть и хотел попасть, — признался Алексей. — Люблю технику с детства, хотел быть военным, но так сложилось, что учился в Брестском государственном колледже связи. Когда окончил его с красным дипломом, вызвали в военкомат и предложили продолжить учебу на военном факультете в БГАА. И вот по прошествии пяти с половиной лет я с еще большей уверенностью говорю: это — мое. Конечно, грустно расставаться с академией. У нас такие хорошие преподаватели: подполковники Александр Нагула, Алексей Гриневич, Виктор Голуб, майор Василий Шаранович… Но верю: впереди меня ждет немало хорошего.

— Нынешнему выпуску предшествовала многолетняя кропотливая работа всех должностных лиц — от офицеров курсового звена до профессорско-преподавательского состава военного факультета, — рассказал кандидат технических наук, доцент полковник Андрей Говин. — К слову, учебно-материальная база факультета включает в себя 13 специализированных аудиторий с прогрессивными средствами обучения, тренажерами, плакатами и макетами. Здесь и на учебном аэродроме занятия проводит квалифицированный профессорско-преподавательский состав, который делает все для того, чтобы подготовить надежные кадры для белорусской армии. Только в авиачастях наши выпускники составляют половину личного состава. Глядя на молодых офицеров, мы испытываем чувство гордости, ведь в авиационные воинские части придет достойное пополнение. Удачи им и профессионального роста!

— Высокое качество подготовки на военном факультете в БГАА находит ежегодное подтверждение в отзывах из воинских частей, — поделился начальник выпускающей кафедры воздушных судов и авиационного оборудования полковник Сергей Романенко. — Еще одним свидетельством качественной подготовки наших выпускников является практическая и научная направленность дипломных проектов, отмеченная государственной экзаменационной комиссией.

Между тем, как показала практика, не только выпускники военного факультета примут должности в авиационных воинских частях белорусской армии. Некоторые нынешние воспитанники факультета гражданской авиации, прошедшие военную подготовку по программам офицеров запаса, сделают выбор в пользу военной службы. Это традиция.

Хорошие отзывы в воинских частях и об уровне подготовки прапорщиков. С 2006 года здесь прошли соответствующее обучение более 230 военнослужащих контрактной службы, в стенах военного факультета в БГАА им присвоено звание прапорщик.

К примеру, гвардии прапорщик Александр Зырянов повышал военную квалификацию по специальности «техник расчета подготовки авиационного вооружения». У него далеко идущие планы:

— В свое время я окончил в Лиде колледж, отслужил срочную и остался в армии на контракте. Теперь я прошел важную для себя ступень — стал прапорщиком. Дальнейшая цель — поступить на заочное отделение Гродненского государственного университета имени Янки Купалы и стать офицером. Меня поддерживают родители Ирина Иосифовна и Иван Павлович, к слову, приехавшие сегодня из Лиды, чтобы поздравить с окончанием курсов.

Несколько неординарен еще один выпускник-прапорщик, с которым мне довелось побеседовать. Уже два десятка лет выслуги у Александра Сулимы из 2060‑й базы хранения и ремонта, тем не менее он посчитал необходимым занять место в аудитории рядом с совсем юными военнослужащими.

— Надо расти — в армии без этого нельзя, — отметил прапорщик Сулима. — Конечно, за партой сидел давненько, но за пару недель и я привык, освоился. Главное, сколько нового теперь в моей копилке знаний — и по теории, и по практике! Все это мне пригодится на должности, которую я теперь занимаю…

И снова дань прекрасным воинским традициям: церемония завершилась торжественным маршем и серебряным дождем монет — на счастье. Подарком от руководства академии выпускникам и их родным послужила экскурсия по Белорусскому государственному музею истории Великой Отечественной войны.

Елена Романова, «Ваяр», фото Дениса Малышица