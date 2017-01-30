Беларусь простилась с народным артистом Александром Тихановичем. Гроб с телом артиста вынесли под мелодию песни «Малиновка», многие из пришедших подпевали со слезами на глазах. Поклонники, стоящие у филармонии, попрощались с Александром Тихановичем громкими аплодисментами. Народный артист Беларуси похоронен на Московском кладбище. Земля пухом.
Все самое важное за вчерашний день мы собрали в нашем коротком, но очень информативном видео.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Иммиграционный указ Трампа отразился и на белорусах: посольство США изменило порядок выдачи виз. Как и для кого — читайте здесь.
Посмотрели и нарисовали для вас зарплаты по всей стране: можно выбрать свой город или район и увидеть, как менялась «получка» в последний год. Кстати, в самом «богатом» районе в прошлом месяце получали в среднем почти 660 долларов, а в самом «бедном» — почти в 3 раза меньше.
Власти не поддержали «народный указ» по упрощению работы предпринимателей. Инициатива, по мнению чиновников, будет создавать неравные условия для бизнеса, а ИП начнут возить контрафактный товар. Ипэшники пока не сдаются и намерены собирать подписи, чтобы внести проект на рассмотрение в парламент.
Оппозиция подала заявку на проведение в Минске «Марша нетунеядцев». «Мы считаем, что государство должно бороться не с безработными, а с безработицей», — говорят организаторы. Посмотрим, во что выльется инициатива.
На Донбассе обострилась ситуация: военные и представители самопровозглашенных республик заявляют о нарушении режима прекращения огня, а также о жертвах. Порошенко созывает контактную группу.
Титул «Мисс Вселенная» завоевала француженка — 23-летняя красавица Ирис Миттенар. В тройку финалистов вошли также представительницы Гаити и Колумбии.
Не устают радовать наши хоккеисты — тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить: минское «Динамо» одержало четвертую подряд победу в Континентальной хоккейной лиге, уверенно обыграв в гостях «Йоккерит».
ПОПУЛЯРНОЕ
Редактор рубрики «Деньги и власть» Ольга Лойко разбиралась, куда уходят амбициозные белорусские чиновники. «Это не идеологу в отставке место подыскивать… Умный человек почти всегда востребован. А востребованный человек свободен. Берегите либералов — разбредутся, и не соберем, когда прижмет».
Столичный мэр Андрей Шорец за полтора месяца лишился троих заместителей: вслед за Игорем Карпенко и Владимиром Кухаревым Мингорисполком покидает Жанна Бирич. Мы узнали, чем она будет заниматься.
А в Бресте нашли… радиоактивный подгузник. Да-да, в использованный памперс непонятным образом попал радиоактивный йод — приборы зафиксировали превышение нормы ионизирующего излучения в 37 раз.
Обычное задержание пьяных хулиганов в пинском магазине обернулось уголовным делом и для милиционера, и для дебошира. 41-летнего старшего прапорщика приговорили к трем годам лишения свободы, однако через полтора месяца выпустили. Сам потерпевший по этому делу стал осужденным по другому — молодой человек разбил губу милиционеру. Разбираемся в этой странной истории.
ЖКХ выпустило корпоративный календарь. Моделями стали операторы контакт-центра 115, специалисты по коммунальным расчетам единого расчетно-справочного центра, а также других служб коммунальной сферы. Полистайте — ох и хороши девушки!
«Туристы на лечение» и сейчас едут в Беларусь довольно активно, а что же будет, когда заработает безвизовый режим? Мы спросили экспертов, кто приезжает в Беларусь за процедурами и что можно успеть сделать за пять дней. Говорят, самыми популярными в мире считаются операции по коррекции груди и подтяжке лица. В Западной Европе операции на груди стоят в районе 5000−6000 евро, у нас цены около 2500−3000 евро. Действительно, есть смысл ехать!
Столичная компания придумала акцию для «тунеядцев»: принеси «письмо счастья» — получи скидку. Правда, возможностью сэкономить пока не воспользовался ни один человек, говорят в компании. Может, вам надо?
Вчера был первый день приема работ для выставки «Я Моне Я Шишкин Я Малевич», которую организовывает картинная галерея «Дом картин». Выставка интересна тем, что принести свои работы и выставиться может любой желающий. Главный критерий — работа должна пролезать во входную дверь. У Дома картин образовалась внушительная очередь из художников с картинами в руках — такого ажиотажа никто не ожидал.
В 1942 году в Аргентине вышел роман «Надбярэзінцы», действие которого происходило в Беларуси. Мы прочли перевод этого произведения на белорусский язык и узнали, как выглядел Бобруйск 100 лет назад, как местные крестьяне понимали демократию и что помогло главному герою, чьим прототипом являлся автор, бежать из тюрьмы.
Пока вы сонно бредете по своей условной столичной «двушке», цена которой сейчас — тысяч 50−60 от силы, мы не можем молчать: представляете, совсем недалеко от нас — в Москве — есть апартаменты, квадратный метр в которых стоит… больше всей вашей квартиры! И даже больше соседской «трешки». Нет, мы не завидуем.
А у нас странное предложение. Если вы переживаете, что близкие люди скрывают от вас правду, не доверяете своим сотрудникам, друзьям или родственникам, можете вместе с ними сделать важный шаг навстречу искренним отношениям — проверить себя на детекторе лжи. Главное условие — все должно быть добровольно.
Ваша редакция
Сейчас рано утром в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.
Комментарии