Доброе утро!

Беларусь простилась с народным артистом Александром Тихановичем. Гроб с телом артиста вынесли под мелодию песни «Малиновка», многие из пришедших подпевали со слезами на глазах. Поклонники, стоящие у филармонии, попрощались с Александром Тихановичем громкими аплодисментами. Народный артист Беларуси похоронен на Московском кладбище. Земля пухом.





Все самое важное за вчерашний день мы собрали в нашем коротком, но очень информативном видео.

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Все новости понедельника, 30 января

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