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Анатолий Лис: Главное, чтобы каждый в Брестском районе имел работу и достойную зарплату

31.01.2017 07:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Брестский район обладает достаточным резервом для экономического роста. Такое мнение высказал председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис во время представления нового председателя райисполкома на сессии Брестского районного Совета депутатов.

«Брестский район в области является лидером по производству сельскохозяйственной продукции. Здесь находятся крупные, мощные предприятия. К сожалению, есть и проблемные производства. В целом район выполняет прогнозные показатели. Резервов для роста достаточно. При слаженной работе коллектива, специалистов, поставленные перед районом задачи будут достигнуты», — уверен Анатолий Лис.

Губернатор поблагодарил за проделанную работу ушедшего с поста председателя Брестского райисполкома Владимира Мацуку и представил коллективу нового руководителя — Владимира Сенчука. Ранее он занимал должность председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию, поэтому со спецификой аграрного района хорошо знаком.

«Самое главное, чтобы каждый человек на территории Брестского района имел работу и получал достойную заработную плату. Будь то социальная сфера, ЖКХ, строительство, сельское хозяйство — председатель райисполкома должен отвечать за все отрасли. Хотя валообразующими являются аграрный сектор и промышленность — с них особый спрос», — подчеркнул Владимир Сенчук.

Брестский район по итогам прошлого года выполнил основные прогнозные показатели. В частности, реализованы планы по производству валовой продукции сельского хозяйства, вводу жилья, энергосбережению, по созданию новых организаций и рабочих мест в сфере предпринимательства. Так, в 2016-м в малом и среднем бизнесе открылось 37 предприятий, дополнительно создано 332 рабочих места.

 
 
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Брестский район по итогам прошлого года выполнил основные прогнозные показатели.

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