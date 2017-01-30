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Более 10 млн долларов привлекут на модернизацию школ Брестской области за счет Всемирного банка
31.01.2017 07:39 — Новости Общества | Tut.by
Более 10 миллионов долларов средств Всемирного банка направят на модернизацию школ Брестской области до 2020 года. Об этом сообщил начальник управления образования облисполкома Юрий Просмыцкий во время итоговой коллегии ведомства,
В регионе в 2016 году за счет займа Всемирного банка началась реализация проекта «Модернизация системы образования Республики Беларусь». В него включены 24 учреждения образования Брестской области, в которых будут проведены реконструкция, капитальный ремонт и оснащение новым учебным оборудованием. В эту программу определены школы Барановичского, Березовского, Брестского, Ганцевичского, Дрогичинского, Ивановского, Ивацевичского, Каменецкого, Кобринского и Лунинецкого районов.
«Эти учреждения будут принимать на себя основную нагрузку при реорганизации или закрытии школ в сельской местности. Проект предусматривает приобретение кабинетов физики, химии, биологии. Где-то будут сделаны пристройки к зданиям школ, которые позволят принять на обучение больше детей», — рассказал Юрий Просмыцкий.
В целом до 2020 года на реализацию проекта будет выделено около 10,6 миллионов долларов, часть этих денег уже освоена. Так, уже введена в эксплуатацию столовая СШ № 2 в Малорите, завершен капитальный ремонт в СШ № 1 Ляховичей. Сейчас строительные работы ведутся в школе агрогородка Страдечь Брестского района. Также в нынешнем году за счет этой программы планируется обновить еще 4 учреждения образования Брестской области.
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В проект включены 24 школы Брестской области, в которых будут проведены реконструкция, капитальный ремонт и оснащение новым учебным оборудованием.
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