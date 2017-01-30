Более 10 миллионов долларов средств Всемирного банка направят на модернизацию школ Брестской области до 2020 года. Об этом сообщил начальник управления образования облисполкома Юрий Просмыцкий во время итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

В регионе в 2016 году за счет займа Всемирного банка началась реализация проекта «Модернизация системы образования Республики Беларусь». В него включены 24 учреждения образования Брестской области, в которых будут проведены реконструкция, капитальный ремонт и оснащение новым учебным оборудованием. В эту программу определены школы Барановичского, Березовского, Брестского, Ганцевичского, Дрогичинского, Ивановского, Ивацевичского, Каменецкого, Кобринского и Лунинецкого районов.

«Эти учреждения будут принимать на себя основную нагрузку при реорганизации или закрытии школ в сельской местности. Проект предусматривает приобретение кабинетов физики, химии, биологии. Где-то будут сделаны пристройки к зданиям школ, которые позволят принять на обучение больше детей», — рассказал Юрий Просмыцкий.

В целом до 2020 года на реализацию проекта будет выделено около 10,6 миллионов долларов, часть этих денег уже освоена. Так, уже введена в эксплуатацию столовая СШ № 2 в Малорите, завершен капитальный ремонт в СШ № 1 Ляховичей. Сейчас строительные работы ведутся в школе агрогородка Страдечь Брестского района. Также в нынешнем году за счет этой программы планируется обновить еще 4 учреждения образования Брестской области.