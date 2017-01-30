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Задержанную КГБ Людмилу Бачило официально уволили из ФСЗН
31.01.2017 08:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 янв – Sputnik. Задержанную Комитетом государственной безопасности Беларуси Людмилу Бачило официально уволили с поста главы Фонда социальной защиты населения, соответствующее решение было принято Советом министров Беларуси.
© Sputnik/ Артем Бордовский
Экс-управляющую ФСЗН
"Освободить Бачило Людмилу Тимофеевну от должности руководителя Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь", – говорится в постановлении Совмина №80, опубликованном во вторник на Национальном правовом интернет-портале.
В документе отмечается, что Бачило уволена в связи с невыполнением обязанностей, связанных с госслужбой (п. 1.4 ст. 40 закона "О государственной службе в Республике Беларусь").
Как ранее сообщил КГБ, бывшая управляющая Фондом получила деньги от гендиректора СЗАО "БелАВМ" Дмитрия Ронина за то, чтобы компания была признана победителем аукциона по закупке оборудования для ФСЗН.
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Бывшую управляющую сняли с должности в связи с невыполнением обязанностей, связанных с государственной службой.
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