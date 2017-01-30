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Задержанную КГБ Людмилу Бачило официально уволили из ФСЗН

31.01.2017 08:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 янв – Sputnik. Задержанную Комитетом государственной безопасности Беларуси Людмилу Бачило официально уволили с поста главы Фонда социальной защиты населения, соответствующее решение было принято Советом министров Беларуси.

Задержанную КГБ Людмилу Бачило официально уволили из ФСЗН
© Sputnik/ Артем Бордовский
БелАВМ: чем занимается компания задержанного КГБ за взятки Ронина

Экс-управляющую ФСЗН задержали 15 декабря – при передаче ей взятки в размере 20 долларов США.

"Освободить Бачило Людмилу Тимофеевну от должности руководителя Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь", – говорится в постановлении Совмина №80, опубликованном во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

В документе отмечается, что Бачило уволена в связи с невыполнением обязанностей, связанных с госслужбой (п. 1.4 ст. 40 закона "О государственной службе в Республике Беларусь").

Как ранее сообщил КГБ, бывшая управляющая Фондом получила деньги от гендиректора СЗАО "БелАВМ" Дмитрия Ронина за то, чтобы компания была признана победителем аукциона по закупке оборудования для ФСЗН.

 
Теги: Минск
 
 
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Бывшую управляющую сняли с должности в связи с невыполнением обязанностей, связанных с государственной службой.

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