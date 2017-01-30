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Бизнесмену Кныровичу продлили срок пребывания в СИЗО КГБ

31.01.2017 08:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 янв – Sputnik. Следствие продлило срок пребывания под стражей учредителю группы "СарматТермо-Инжиниринг" Александру Кныровичу, сообщили СМИ со ссылкой на отца бизнесмена Станислава Кныровича.

Бизнесмену Кныровичу продлили срок пребывания в СИЗО КГБ
© Sputnik Иван Руднев
Список Кныровича: КГБ назвал фамилии задержанных вместе с бизнесменом

"Его адвокат сообщил, что 72 часа истекли 28 января около 23:00. Ему продлен срок содержания под стражей", – цитируют СМИ отца задержанного бизнесмена. 

По данным адвоката, в ближайшее время должны пройти два допроса, обвинение еще не предъявлено. 

Кнырович был задержан на минувшей неделе, вместе с ним под стражу в СИЗО КГБ поместили 10 человек – сотрудников не только компании бизнесмена, но и ряда государственных организаций.

По данным КГБ, было установлено, что с 2014 года представители компании "СарматТермо-Инжиниринг" обеспечивали проведение заказных биржевых торгов для реализации дорогостоящей продукции, занимались организацией теневых тендеров, а суммы "откатов" закладывали в себестоимость своей продукции, завышенная цена которой учитывалась при формировании коммунальных тарифов.


 
Теги: Минск
 
 
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По данным адвоката, в ближайшее время должны пройти два допроса бизнесмена, обвинение ему еще не предъявлено.

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