МИНСК, 31 янв – Sputnik. Следствие продлило срок пребывания под стражей учредителю группы "СарматТермо-Инжиниринг" Александру Кныровичу, сообщили СМИ со ссылкой на отца бизнесмена Станислава Кныровича.



© Sputnik Иван Руднев Список Кныровича: КГБ назвал фамилии задержанных вместе с бизнесменом

"Его адвокат сообщил, что 72 часа истекли 28 января около 23:00. Ему продлен срок содержания под стражей", – цитируют СМИ отца задержанного бизнесмена.

По данным адвоката, в ближайшее время должны пройти два допроса, обвинение еще не предъявлено.

Кнырович был задержан на минувшей неделе , вместе с ним под стражу в СИЗО КГБ поместили 10 человек – сотрудников не только компании бизнесмена, но и ряда государственных организаций.

По данным КГБ, было установлено, что с 2014 года представители компании "СарматТермо-Инжиниринг" обеспечивали проведение заказных биржевых торгов для реализации дорогостоящей продукции, занимались организацией теневых тендеров, а суммы "откатов" закладывали в себестоимость своей продукции, завышенная цена которой учитывалась при формировании коммунальных тарифов.



