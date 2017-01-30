|
Бизнесмену Кныровичу продлили срок пребывания в СИЗО КГБ
31.01.2017 08:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 янв – Sputnik. Следствие продлило срок пребывания под стражей учредителю группы "СарматТермо-Инжиниринг" Александру Кныровичу, сообщили СМИ со ссылкой на отца бизнесмена Станислава Кныровича.
© Sputnik Иван Руднев
"Его адвокат сообщил, что 72 часа истекли 28 января около 23:00. Ему продлен срок содержания под стражей", – цитируют СМИ отца задержанного бизнесмена.
По данным адвоката, в ближайшее время должны пройти два допроса, обвинение еще не предъявлено.
Кнырович
По данным КГБ, было установлено, что с 2014 года представители компании "СарматТермо-Инжиниринг" обеспечивали проведение заказных биржевых торгов для реализации дорогостоящей продукции, занимались организацией теневых тендеров, а суммы "откатов" закладывали в себестоимость своей продукции, завышенная цена которой учитывалась при формировании коммунальных тарифов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным адвоката, в ближайшее время должны пройти два допроса бизнесмена, обвинение ему еще не предъявлено.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии