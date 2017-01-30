Через два года в стране собираются ввести залоговую систему на тару — банки и бутылки. В приемный автомат — таромат — можно будет сдать практически любую стеклянную или пластиковую бутылку либо металлическую баночку и вернуть уплаченный при покупке напитка в этой таре залог. В рамках проекта « Вторая жизнь » TUT.BY разбирался, как это поможет людям экономить и беречь природу.

По заказу «Оператора вторичных материальных ресурсов» концепцию залоговой (депозитной) системы разработало ООО «ЭкоРисайклинг». Если эта концепция будет принята — покупатели смогут возвращать 20 копеек (предположительно) с каждой купленной банки или бутылки напитка. Такие системы работают во многих развитых странах, и благодаря этому там собирают 80 — 98% всей потребительской тары. Лучшие результаты показывает Германия, где систему ввели в 2003 году. Самый свежий «запуск» состоялся в прошлом году в Литве; при разработке нашей концепции частично учитывали и опыт соседей, поясняет один из авторов концепции Иван Михальчук.

Как работа с тарой организована сейчас?

Вторсырье — банки и бутылки — люди выбрасывают в контейнеры для раздельного сбора вторсырья, откуда их потом достают и отправляют на переработку. А если граждане не хотят помогать экологии, то выбрасывают свои бутылки в контейнер для смешанных отходов, — и тогда их захоранивают на полигонах. Значительная часть бутылок проходит через пункты приема вторсырья. При этом в разных приемных пунктах цена бутылок может сильно различаться.

Пункты приема оборотной стеклотары или вторсырья, — редкие места, где покупатель за стеклянные, пластиковые бутылки и алюминиевые банки может получить «живые» деньги. А выбросив эту упаковку в контейнеры для раздельного сбора, за нее покупатель ничего не получает. Если же придать заботе об экологии личный экономический стимул для всех жителей страны, то раздельный сбор отходов станет более популярным.

Много ли тары собирается?

В 2015 году в стране образовалось примерно 3,8 миллиона тонн коммунальных отходов, из которых удалось извлечь 593 тысячи тонн вторичных ресурсов всех видов (всего 15,6%). Значительную долю среди всех отходов занимает именно упаковка. В обращении в Беларуси находится около 5 миллиардов единиц тары из-под напитков всех видов. По расчетам в прошлом году из всех проданных в стране напитков в пол-литровых стеклянных бутылках собрали только 30% тары, из всех литровых ПЭТ-бутылок — только 18%. После внедрения залоговой системы хотят собирать уже 80% от общего объема.



Сбор депозитной тары в странах ЕС

А кто и сколько будет платить при новой системе?

При новой системе в цену товара будет «зашит» залог за упаковку. Это та величина, которую можно будет вернуть после того, как бутылка опустеет. Размер залога — 20 копеек, и его станут печатать и на ценнике, и в чеке.

Поясним на примере. Если сейчас бутылка минералки стоит 1 рубль, то при новой системе на ценнике вы прочтете примерно следующее: «Цена — 1 рубль 20 копеек, в том числе возвращаемый залог — 20 копеек».

Какая мне польза от залоговой системы?

Действительно, может показаться, что внедрение залоговой системы — это лишние хлопоты для покупателя: сначала переплати, а потом еще ходи, бутылки сдавай… Да, товар подорожает на 20 копеек, но эти деньги потом вернутся к покупателю, а тара гарантированно отправится на переработку, а не на захоронение. Сбор и переработка отходов тары вырастет с 18−30% до 80%; а производство новых банок и бутылок из «вторички» дешевле, чем из первичного сырья. Страна станет чище, а ресурсов будет тратиться меньше.

Вся система «круговорота» тары станет для покупателя прозрачной. Сейчас он покупает бутылку напитка — и не знает, «забиты» ли в цену экологические платежи. С внедрением новой системы все станет четко: вот — цена товара, а вот — залог.

Какая тара подпадет под залоговую систему?

Залог хотят установить на стеклянные и пластиковые бутылки емкостью от 0,1 до 3 литров, а также на жестяные/алюминиевые баночки емкостью от 0,1 до 1 л. При разработке законопроекта важно настоять на том, чтобы в системе участвовали алкогольные, слабоалкогольные напитки и пиво: большая часть стекла в отходах приходится как раз на их тару. В будущем можно будет ввести в систему и картонные пачки типа TetraPak.

А вот социально значимые товары — молоко и детское питание — вероятно, от залога избавят, и при их покупке не надо будет платить лишние 20 копеек за баночку. В системе будет участвовать тара только от пищевых продуктов, так что бутылки от растворителя или «фунфырики» от настойки боярышника сдать не получится.

Число различных модификаций банок и бутылок, которые «заведут» в систему, огромно. Например, в Литве, где депозитную систему «Grąžinti verta» запустили в 2016-м, залог установлен на 5.697 разновидностей тары.



Откуда взялась эта цена — 20 копеек?

Из мирового опыта. В США залог за единицу тары составляет от 5 до 15 центов, в некоторых странах Евросоюза — от 7 до 40 евроцентов, в Литве — 10 евроцентов, в Германии — 25 евроцентов за любую металлическую, стеклянную, пластиковую тару объемом от 0,1 до 3 литров. В советское время залоговая цена бутылок составляла 15 — 20 копеек, что часто превышало цену самих напитков, залитых в них.

Нужно понимать: 20 копеек — это предполагаемая сумма залога. Ее еще будут обсуждать, обосновывать, а может — и корректировать. Залоговая цена не должна зависеть ни от себестоимости изготовления бутылки, ни от ее объема, ни от стоимости товара, ни от цвета стекла и т.п. Иначе какие-то бутылки будет «невыгодно» возвращать в магазин, и улицы и парки окажутся завалены пластиком, стеклом. Слишком низкая цена тоже отвернет покупателя от участия в сборе вторсырья. Двадцать копеек — та цена, которая сможет замотивировать покупателя не выбрасывать тару в мусор, а сдать ее для дальнейшей переработки. А вот слишком высокая цена может побудить к мошенничеству. Например, покупать чистые бутылки и клеить на них поддельные этикетки — на таком «бизнесе» пять лет назад в Германии попался один делец.

Куда идти с бутылками?

Бутылки будут принимать специальные автоматы — тароматы, иногда используется название «фандомат» (от немецкого Pfand — залог). Их установят в продовольственных магазинах и в супермаркетах. На первых порах достаточно будет примерно двух тысяч тароматов по всей стране, в перспективе число «ящиков» увеличат до четырех тысяч.



Фото с сайта Delfi.lt

Там, где тароматы ставить невыгодно (небольшой поток покупателей, маленькие объемы возврата тары), банки и бутылки будут принимать вручную. При этом оценивать состояние бутылки контролер будет не «на глазок», а с помощью сканера. Если подходит по параметрам — получайте свой залог обратно.

Кстати, а какие параметры важны?

На всей таре, которая участвует в залоговой системе, должна быть соответствующая, четко различимая маркировка, чтобы покупатель знал: да, эту бутылку можно сдать и вернуть за нее залог. Для защиты от подделок в некоторых странах применяются и невидимые виды маркировки — микропроволока из специального сплава или полоски с покрытием, которое светится в ультрафиолетовых лучах. На банках и бутылках должна сохраняться этикетка с различимым штрих-кодом, иначе таромат не сможет распознать бутылку. Тара должна быть чистой, без грязи и остатков жидкости, она не должна быть смятой. Сплющенные бутылки сдать не получится! Бутылки можно забрасывать как с пробками, так и без.

Как работает таромат?

В передней стенке таромата есть отверстие — через него надо по одной просовывать бутылки и банки. Аппарат распознает форму и материал тары и считывает штрих-код. Забросили все свои бутылки, жмете кнопку — и таромат печатает чек с общей суммой залога за всю тару.



Фото с сайта Delfi.lt

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.





Таромат в отдельном павильоне при магазине. Фото с сайта Tvartas.lt



Задняя комната павильона с тароматом. Фото с сайта Delfi.lt

Таромат сплющивает пластиковые бутылки и металлические банки. Таромат может быть размером с холодильник или же настолько большим, что для него нужно отдельное помещение.

Где я могу сдать бутылку и получить деньги?

Сдать пустую бутылку можно будет в любом таромате или у живого оператора. Даже если вы купили напиток в одном магазине, а понесли сдавать тару в другой. Но вот обналичить чек сможете лишь в том самом магазине, где сдали бутылку, или, возможно, в магазине той же сети.

Чеком можно распорядиться одним из способов (их пропишут законодательно):

— Обменять у кассира на деньги;

— Оплатить покупку (при этом можно получить сдачу «живыми» деньгами);

— Получить на покупку скидку в размере суммы, указанной на чеке;

— Забрать чек с собой и воспользоваться им в следующий раз (можно предъявить кассиру сразу несколько чеков, срок действия каждого — 1 год).



Фото с сайта Kaisiadorieciams.lt

Заведения общественного питания тоже планируют включить в систему. В кафе и ресторанах, если вы не покупаете напитки на вынос, залог не включат в счет.

Что будет с бутылками, которые таромат не принял? Кому достанется залог за них?

Бутылки, которые таромат или приемщик забраковал (грязные, мятые, без этикетки или с поврежденной меткой залоговой системы), придется выбрасывать старым способом — в контейнеры для раздельного сбора мусора. Залог за них вам не вернут — он останется в депозитном фонде и пойдет на дальнейшее совершенствование системы: ремонт и закупку новых тароматов, информационную работу, расширение видов принимаемой тары (например, «тетрапаков»).

Сколько денег надо для внедрения системы?

Иван Михальчук считает, что для внедрения системы нужно около 50 миллионов евро. Основные затраты пойдут на закупку тароматов: каждый стоит 10−20 тысяч евро в зависимости от принимаемой тары. Сканеры для ручной проверки бутылок оператором стоят несколько сотен евро.

Когда станет ясно — введут систему или нет?

Про залоговую систему начали говорить еще несколько лет назад, но тогда решили, что мы пока еще не готовы к такому. Сейчас же государственной программой «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016−2020 годы предусмотрено введение этой системы к 2020 году.

В апреле Правительство рассмотрит концепцию. Если ее одобрят, то наступит очень насыщенный период подготовки к ее внедрению. Понадобится решить более двух десятков крупномасштабных организационных, технических и экономических вопросов на уровне Совета Министров, министерств, ведомств; подготовить нормативно-правовые акты.

Для покупателя начало внедрения залоговой системы чем-то будет напоминать прошедшую деноминацию. До запуска системы (предположительно — 1 января 2019 года) товары с новой маркировкой не появятся на прилавках магазинов. В первые месяцы на полках будут как продукты без маркировки и без залога за тару, так и новые — с залогом. А со временем всю продукцию, участвующую в залоговой системе, пометят логотипами. Сам логотип и красивое название всей системы еще предстоит разработать.



К каким переменам придется привыкнуть покупателю?

Со стороны покупателя изменения небольшие, но важные. Придется учитывать, что цена напитков увеличится на 20 копеек за каждую бутылку и банку, и надо будет аккуратно подсчитывать стоимость покупок, стараясь не запутаться в ценниках.

Придется изменить привычки и научиться бережно относиться к отходам упаковки: если сейчас ее лучше сплющивать и выбрасывать в контейнер — то потом надо будет следить за тем, чтобы бутылка и этикетка не получили серьезных повреждений.

Если систему правильно организовать и сделать удобной для потребителя, то люди ее поддержат. В июле 2016-го, через пять месяцев после внедрения залога на тару в Литве, опрос показал: 78% покупателей оценили ее как хорошую или очень хорошую. Разработчики считали, что на первых порах через тароматы будут возвращать 55% тары, а на деле показатель достиг 78%.

Сложно? Пожалуй, непросто. Но в непростую затею можно привнести элемент игры. Детям будет интересно самим «скармливать» таромату бутылки и получать за это карманные деньги. А если родители им расскажут, какая от этого польза природе, то ребятишки с детства приучатся сдавать тару не только затем, чтобы монетки получить, но и чтобы уменьшить объемы мусора и сделать страну чище.

О том, за счет чего финансируется переработка отходов сейчас мы расскажем в следующем материале проекта "Вторая жизнь" .



Движение « Цель 99 » инициировано учреждением « Оператор вторичных материальных ресурсов ». «Цель 99» − стремление перерабатывать максимум бытовых отходов в Беларуси. Собирайте раздельно отходы! Маленькое усилие каждого из нас — большой эффект для страны.